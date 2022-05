Film Crowdfunding Influencer Zeki Bulgurcu wechselt das Fach und wagt sich an eine Filmkomödie

Der Schweizer Comedian und Social-Media-Star Zeki Bulgurcu präsentierte am Dienstag in Luzern sein neues Projekt. Dank diverser Geldgeber und einem Crowdfunding wird nächstes Jahr der Spielfilm «ACHO» in die Kinos kommen – mit Drehorten in Luzern und im Entlebuch.