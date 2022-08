Verunreinigtes Wasser Flyer sorgen im Langensand-Quartier für Verunsicherung – andere Betroffene kritisieren die Kommunikation von EWL Ein Hersteller eines Wasserfilters macht im Quartier Langensand mittels Flyer Werbung für seine Produkte – der Kantonschemiker erachtet den Einsatz solcher Filter jedoch als unnötig. Darüber hinaus ärgern sich Anwohner über die Kommunikation von EWL.

«Das Problem Leitungswasser!» So lautet die Überschrift eines Flyers, der im Quartier Langensand-Matthof an diversen Gebäuden hängt. Der Inhalt des Flyers? Werbung für einen Wasserfilter, der gemäss Hersteller Leitungswasser unter anderem zu 99 Prozent von Bakterien und Viren befreie.

«Diese Flyer haben bei der Bevölkerung im von der Trinkwasserverschmutzung betroffenen Gebiet Unsicherheit ausgelöst»,

teilt Nicole Reisinger, Mitglied der Geschäftsleitung EWL, auf Anfrage mit. EWL werde deshalb mit der Firma in Kontakt treten.

Zusätzliche Unsicherheit können die Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers wohl kaum gebrauchen. Weiterhin werden die Hotlines des Unternehmens rege genutzt: von Fragen zur Dauer der Kontamination über praktische Fragen zur Anwendung des Abkochens bis hin zu Verständnisbekundungen für die aktuelle Situation. Es seien aber auch vereinzelte Fälle von Magenschmerzen, Durchfall, Fieber oder Ausschlägen gemeldet worden.

Bis die Ursache der Verunreinigung gefunden ist, können die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers an temporären Zapfstellen sauberes Wasser erhalten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 5. August 2022)

Zuversichtlicher stimmten die Resultate der Proben der vergangenen Tage. Reisinger: «Wir sind positiv, dass der Ort der Quelle bald eruiert ist.» Weiterhin gelte aber, alles Trinkwasser abzukochen.

Der Einsatz von Wasserfiltern hingegen erachtet Dr. Silvio Arpagaus, Kantonschemiker und Dienststellenleiter der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz, als unnötig:

«Es ist nicht sinnvoll und nicht notwendig – und bei jeder weiteren Manipulation im Versorgungsnetz steigt die Gefahr, dass Verunreinigungen hinein geraten.»

Stoffe, wie die Fäkalindikatoren, die gemäss Arpagaus im Trinkwasser gefunden wurden. Solche Fäkalbakterien kommen im Darm von Menschen und Tieren vor. In der Regel stellten diese für sich keine grosse Gefahr dar. Im konkreten Fall zeigen sie aber an, dass Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien ebenfalls im Wasser vorhanden sein könnten – in sauberem Wasser ist dies nicht der Fall. Deshalb wurde gemäss Lebensmittelgesetz das Abkochen von Trinkwasser aus dem Versorgungsnetz angeordnet.

Die Komplexität des Versorgungsnetzes, das rund 3000 Haushalte im Quartier Langensand-Matthof mit Wasser versorgt, sei der Hauptgrund dafür, dass die Problembehebung inzwischen zehn Tage andauert. Der Kantonschemiker: «Bei einem grösseren Versorgungsnetz kann nicht einmalig Wasser durchgespült werden. Es braucht Zeit, bis sich die Situation verbessert. Vielfach kann das ein bis zwei Wochen dauern, bevor das Wasser wieder für den Konsum freigegeben werden kann.» Grundsätzlich habe EWL mit korrekten Sofortmassnahmen gut reagiert, beurteilt er die Lage.

Dies ist das von der Trinkwasserverunreinigung betroffene Gebiet im Quartier Langensand–Matthof. Grafik: EWL

Anderer Meinung ist ein Anwohner des Matthofrings – Pascal C.* hat zwar Verständnis dafür, dass EWL die Problematik des verschmutzten Wassers nicht schneller lösen könne. Was ihn hingegen wütend mache, sei die Kommunikation des Unternehmens. EWL scheine mehr Wert darauf zu legen, wie die Firma in der breiten Bevölkerung wahrgenommen wird, als darauf, die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner angemessen zu informieren. Für ihn kam der Anschlag am Haus, den er am Sonntag bemerkte, zu spät. Er sagt:

«Das geht einfach nicht, man muss doch die Betroffenen sofort informieren!»

Fast alle Informationen zum weiteren Vorgehen von EWL habe er aus den Medien erhalten, direkte Kommunikation habe praktisch keine stattgefunden. Stossend findet er auch: «Von der Pressekonferenz, die Betroffenen Auskunft geben sollte, habe ich bis heute nur die Mitschrift der ‹Luzerner Zeitung› gesehen.» Auf Nachfrage bei der EWL-Hotline, wann diese Informationen vollständig für Anwohnerinnen und Anwohner zur Verfügung stünden, sei er lediglich vertröstet worden.

Gemäss eigener Aussage ist Pascal C.* mit seiner Wut nicht alleine. «In unserem Block können Sie an jeder Türe klingeln und fragen – alle sind enttäuscht von der Kommunikation der EWL.»