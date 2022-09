Verwaltung Geschäftsführer Alex Mathis verlässt die Gemeinde Ebikon und geht nach Sarnen Noch vor der Einführung des Ebikoner Einwohnerrats geht der Geschäftsführer neue Wege.

Alex Mathis verlässt die Gemeinde Ebikon. Bild: Nadia Schärli (Ebikon, 26. Juli 2017)

Nach fünfeinhalb Jahren wird Geschäftsführer Alex Mathis per Ende 2022 die Gemeinde Ebikon verlassen. Dies auf eigenen Wunsch, wie die Gemeinde mitteilt. Mathis wird per Januar 2023 neuer Geschäftsführer der Gemeinde Sarnen. Der Ebikoner Gemeinderat bedauere den Entscheid. Alex Mathis habe die Verwaltung weiterentwickelt und «ein stabiles Fundament für die Zukunft» gesetzt.

Das Ebikoner Geschäftsführermodell, auch CEO-Modell genannt, stand ohnehin auf der Kippe. Dies, weil 2024 ein Einwohnerrat gegründet wird. Daher wurde abgeklärt, ob die aktuelle Organisation der Gemeindeverwaltung noch mit der Führung eines Parlaments kompatibel ist. Derzeit gibt es in Ebikon den Geschäftsführer, der die operative Leitung ausübt. Die Gemeinderäte haben vergleichsweise tiefe Arbeitspensen zwischen 40 und 49,9 Prozent und sollen sich auf die strategische Führung konzentrieren. Keine andere Luzerner Parlamentsgemeinde kennt das Geschäftsführermodell. Wie die Gemeinde Ebikon nun schreibt, werde ab Sommer 2023 eine Reorganisation der Verwaltung umgesetzt. Für die Übergangszeit würden die Aufgaben des Geschäftsführers intern neu aufgeteilt.

Die Gemeinde Sarnen teilt mit, dass Alex Mathis sich «in einem mehrstufigen Selektionsprozess als die ideale Person herauskristallisiert» habe. Er war vor seiner Tätigkeit in Ebikon acht Jahre Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte. Mathis ist in Sarnen aufgewachsen, verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnhaft in Luzern.