Vierwaldstättersee SGV-Gruppe will nachhaltiger werden – und strebt ein selbstfahrendes Schiff an Um die Schifffahrt nachhaltiger zu gestalten, will die SGV-Gruppe den Anteil fossiler Treibstoffe reduzieren sowie Photovoltaikanlagen installieren. Auch eine Angebotsreduktion um 10 Prozent soll die Nachhaltigkeit steigern.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) will nachhaltiger werden. Eine «Pionierrolle in der Schweizer Binnenschifffahrt» will die SGV-Gruppe, bestehend aus SGV, Tavolago und Shiptec, hinsichtlich Nachhaltigkeit übernehmen. Das schreibt sie in einer Mitteilung.

Dazu soll der Anteil fossiler Treibstoffe bei den Kursschiffen bis 2026 im Vergleich zu 2019 um 20 Prozent reduziert werden. Zu diesem Zweck wird etwa das Motorschiff Rütli im kommenden Winter elektrifiziert werden. Auch wurden bereits bei allen fünf Dampfschiffen die Dampfturbinen durch Generatoren ersetzt, die Schiffskilometer im Vergleich zu 2019 um 10 Prozent reduziert sowie Photovoltaikanlagen installiert.

Energieoptimiertes Fahren soll unterstützt werden

Die Shiptec AG habe in den vergangenen Jahren vermehrt leichtere und widerstandsoptimierte Schiffe mit modernen Hybridantrieben entwickelt und gebaut, schreibt die SGV-Gruppe weiter. 2022 wurden im Rahmen eines Forschungsprojekt zur Emissionsreduzierung zwei Phasen definiert. In der ersten ist ein Produkt geplant, welches eine energieoptimierte Fahrweise bei Schiffen unterstützen soll. «In der zweiten Phase wird ein selbstfahrendes Schiff auf der Zero-Emission-Vision angestrebt.»

Zudem investiere die SGV AG bereits seit 2017 in ein Klimaschutzprojekt der Organisation «myclimate» – dies, um den von der SGV durch Treibstoffverbrauch verursachten CO2-Ausstoss von 5500 Tonnen zu kompensieren, so das Unternehmen. (mha)