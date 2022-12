«Viscose das Viertel» In diesem historischen Emmer Industriebau wummern bald Technobässe In der Eventlocation Viscose das Viertel startet am 7. Januar ein neuer Technoclub mit Platz für bis zu 1000 Tanzenden. Mitbetreiber Jan Bösch erklärt, warum es vorerst nur wenige Partys gibt.

In den als schützenswert eingestuften, historischen Sichtbacksteinbauten auf der vorderen Emmenweid – einst der monumentale Eingang zum Werk der Viscosefabrik – wird ab dem neuen Jahr zu Techno der härteren Gangart getanzt. Die dortige Eventlocation, die jetzt Viscose das Viertel heisst, wird nächstes Jahr sechs Mal zum Kopfklang-Club mit Platz für bis zu 1000 Tanzenden. Dahinter stehen die beiden Luzerner Partylabels 2Klang Events Gmbh und Kopflos Agency GmbH; namentlich Dario Arnold, Fabio Marino, Omar Abdelrahman und Jan Bösch.

Sie bringen Techno nach Emmen (von links): Jan Bösch, Dario Arnold und Fabio Marino vor dem künftigen Club – auf dem Bild fehlt Omar Abdelrahman. Bild: Shana Meister/PilatusToday (Emmen, 29. November 2022)

«Wir haben schon länger gemeinsam nach einer Location für einen Club Ausschau gehalten», sagt Jan Bösch zu einem Bericht von «PilatusToday». Einmal seien sie nah dran gewesen, doch jenen Standort hätten sie nicht erhalten. Nun hat es woanders geklappt. Sie sind mit Simon Märki, Mieter von Viscose das Viertel, eine Partnerschaft im Nightlifebereich eingegangen. Bevor es losgeht, sind aber ein paar Umbauten nötig. So müssen die pinken Lounges raus. «Das passt nicht zu einem Technoclub», sagt Bösch. Ferner liessen die 21- bis 27-jährigen Männer eine 32 Quadratmeter grosse LED-Wand einbauen und die Soundanlage erweitern. «Das Licht- und Sound-Setup muss in einem Technoclub einfach geil sein», so Bösch.

Warum nur sechs Partys, und was ist mit 2024? Laut Bösch wolle man zuerst schauen, wie es läuft, ob die Location ankommt. Offenbar gut, denn zumindest für das Opening am 7. Januar sind bereits gegen 800 Tickets weg und für den zweiten Event rund 300. Es gibt aber noch weitere Gründe: So wolle man anderen Veranstaltenden auch Platz lassen und zudem weiterhin Events woanders organisieren, etwa wie bisher im «Südpol» oder «Rok». Schliesslich haben Bösch und Abdelrahman mit dem Verve-Festival noch eine weitere grosse Kiste am Laufen.

Zwei Dance-Floors und Partys bereits ab 20 Uhr

Besonders am Kopfklang-Club ist gemäss Bösch, dass es zwei Dancefloors gibt, was in Luzern an Technoevents eher selten der Fall ist. Daneben starten sie bereits um 20 Uhr, wogegen viele Clubs erst gegen Mitternacht öffnen. «So können wir mehr DJ-Sets bieten und es können auch jene, die am anderen Tag arbeiten müssen, kommen und feiern», sagt Bösch.

In der Eventlocation Viscose das Viertel war zuletzt «El Cartel» zu Hause – der Club war im März von der Stadt nach Emmen gewechselt. Märki sagt zwar, sie seien zufrieden gewesen, doch effektiv gab es seither nur noch wenig Partys. Insbesondere die einst bei den «El Cartel»-Stammgästen beliebten Lounges, wo man im Separee und doch für alle sichtbar feiern konnte, seien kaum noch gebucht worden. Er sagt es so:

«Früher haben wir von den Lounges gelebt – nun aber scheint mit Glamour Schluss zu sein.»

Trotzdem werde man unter dem Label El Cartel ab und an noch Events ausrichten. Märki will die Eventlocation, die 2009 als Viscose-Eventbar startete und nicht zu verwechseln ist mit der Eventlocation Viscosistadt, generell besser nutzen – der Nightlifebereich mit dem Kopfklang-Club sei nur ein Teil davon. Daneben können die Räume von Vereinen, Firmen und für Privatanlässe gemietet werden.