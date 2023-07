Visuelle Nachtruhe Emmer Gemeinderat will Lichtverschmutzung reduzieren Die Exekutive will mehrere Massnahmen für mehr Dunkelheit prüfen. Sie ist bereit, zwei entsprechende Postulate von der Mitte-GLP- und von der SP-Fraktion entgegenzunehmen.

Nächtliche Beleuchtung ist zwar sicherheitsfördernd, hat aber negative Auswirkungen auf Menschen und Tiere, etwa auf den Schlafzyklus. Der Emmer Gemeinderat ist daher bereit, zwei Postulate zum Thema Lichtverschmutzung entgegenzunehmen und deren Forderungen zu prüfen, wie er auf der Gemeindewebsite schreibt. Der Einwohnerrat entscheidet am Dienstag über die Vorstösse.

Um die Lichtverschmutzung zu reduzieren, soll unter anderem die Strassenbeleuchtung reduziert werden. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Das eine Postulat stammt von der Mitte-GLP-Fraktion und fordert diverse Massnahmen. Unter anderem soll die Strassenbeleuchtung reduziert werden, wo es sicherheitstechnisch möglich ist. Weiter sollen nachts Schaufensterbeleuchtungen, Werbebanner und Fassadenbeleuchtungen ausgeschaltet werden, wobei Ausnahmen für Angebote wie Notfallapotheken und Tankstellen möglich sein sollen. Im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision sei eine Reklameverordnung geplant, schreibt der Gemeinderat dazu.

Das andere Postulat kommt von der SP-Fraktion und schlägt einen regelmässigen Anlass vor, an dem für einen Abend oder eine Nacht die öffentliche Beleuchtung nicht eingeschaltet wird. Vorbild ist der Event «La nuit est belle», der in Genf seit 2019 stattfindet. Dafür könnte Emmen unter anderem mit der Stadt Luzern zusammenarbeiten, in der ein analoges Postulat bereits entgegengenommen worden ist. (std)