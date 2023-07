Vögeligärtli Luzern Abgebrochener Ast beherbergte Bienen Beim Sturm letzte Woche brach im Vögeligärtli in Luzern ein Ast aus einer Baumkrone. Nun zeigte sich: Er war das Zuhause eines Bienenvolkes.

Wer in den letzten Tagen im Vögeligärtli in Luzern unterwegs war, traf auf einen abgesperrten Bereich und später auf einen am Boden liegenden grossen Ast.

Der abgebrochene und abgesetzte Ast der Bergulme im Vögeligärtli. Bild: std (Luzern, 20. 7. 2023)

Gebrochen ist der Ast der Bergulme beim Sturm mit Windspitzen bis zu 120 km/h von vergangener Woche, wie David Risi von Stadtgrün Luzern auf Anfrage erklärt. «Der Ast brach aus der Baumkrone heraus, fiel aber nicht zu Boden, da bereits eine sogenannte Kronensicherung angebracht war.» Diese werde jeweils mit Stahlseilen installiert, wenn Bäume schon älter und deren Kronen nicht mehr ganz optimal seien. Der Ast blieb in der Kronensicherung hängen und musste erst gesichert, aus der Schlinge gelöst und mit einem Kran abgesetzt werden.

Dabei zeigte sich, dass sich in einem Hohlraum bei der Abbruchstelle zuvor ein Bienenvolk angesiedelt hatte.

Im Hohlraum des Astes hatten sich Bienen eingenistet. Leserbild

«Ihnen ist der Bienenstock auseinandergebrochen, sie bewohnten ihn aber weiter, bis wir den Ast runtergenommen hatten», erläutert Risi. Nun kümmert sich ein Mitarbeitender von Stadtgrün, der selber imkert, um einen neuen Platz für die Bienen.

Viele Tiere mögen Baum-Hohlräume

Bienen und auch viele andere Tiere würden sich gerne in Hohlräumen oder Aussparungen von grossen alten Bäumen ansiedeln. «Deswegen sind diese Bäume von grossem Wert für die Biodiversität», erklärt Risi. Ein ähnlicher Fall innerhalb der Stadt Luzern sei ihm bisher nicht bekannt.

Der Ast wurde im Verlauf des Donnerstagnachmittags zersägt und abtransportiert.