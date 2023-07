Volksmusik Tiroler Schlagerstar Marc Pircher hat eine Ode an Luzern komponiert: «Du bisch a geile Stadt» Seit mehreren Jahren lebt der Volksmusiker Marc Pircher in der Zentralschweiz. Jetzt hat er einen Song über die Vorzüge Luzerns veröffentlicht.

«Lozärn, du bisch a geile Stadt. Dini Lüt, die sind da Hammer, von dir werd i nie satt»: Das singt der Schlagerstar Marc Pircher in seiner neusten Single «Lozärn», Tiroler Akzent inklusive. Dazu kurvt der 45-Jährige in einem Motorboot durch das Luzerner Seebecken. Die Fasnacht, der FC Luzern, der Pilatus: «Es könnt nirgends schöner sein», singt Pircher. Selbst Basel, Bern und das Meer könnten nicht mit Luzern mithalten.

Pircher weiss, wovon er singt: Seit 2019 wohnt er mit Frau und Sohn in der Zentralschweiz - im «Paradies», wie die Region im Song nennt. Heimat sei für ihn nicht nur dort, wo er geboren sei, sondern auch, wo er sich wohlfühle, sagte er einmal im Interview mit unserer Zeitung. «Die Gegend hier mit den Seen und Bergen könnte auch im Tirol sein.»

Marc Pircher auf der Kapellbrücke. Bild: Roger Grütter

Ob «Lozärn» zum nächsten grossen Schlager-Hit wird? Möglich wärs: Pirchers erfolgreichster Song, «Sieben Sünden» mit DJ Ötzi hat auf Spotify fast 23 Millionen Streams. Wie der Song beim Zentralschweizer Publikum ankommt, wird sich bald in Küssnacht zeigen: Am 29. Juli tritt Pircher am Seenachtsfest auf. «Lozärn» dürfte sicher auch auf der Setlist stehen. (tos)