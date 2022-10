Voranschlag der Gemeinde Für 2023 erwartet Horw 5,8 Millionen Minus – mehr als zunächst angenommen Nach vier Jahren mit ausserordentlichen Steuererträgen rutscht Horw 2023 zum zweiten Mal in Folge in die roten Zahlen. Das liegt auch an den höheren Beiträgen an den Finanzausgleich.

Nach vier goldenen Jahren mit Millionen-Überschüssen ist der courant normal bei den Finanzen der Gemeinde Horw definitiv wieder da. Während das Minus für 2022 mit 4,04 Millionen Franken im Voranschlag noch weniger hoch ausfiel als im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) angenommen, rechnet man nun für 2023 mit 5,8 Millionen Franken Minus. Dies teilte die Gemeinde Horw am Montag mit. Im AFP war noch von 4,93 Millionen Minus die Rede. Dies bei einem Gesamtaufwand von 108 Millionen Franken.

Das Horwer Gemeindehaus. Bild: hor

Das zweite Minus in Folge war angekündigt. Denn dank zusätzlicher Steuereinnahmen, genau genommen vorübergehende Sondereffekte der Dividendenbesteuerung, lagen die Rechnungen 2018 bis 2021 deutlich im Plus. Das wiederum hat zur Folge, dass die Gemeinde deutlich mehr in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen muss. Diese Zahlungen steigen von 4,4 Millionen Franken im Jahr 2020 auf rund 10,5 Millionen im 2023.

Weil die Ausgleichszahlungen absehbar sind, kann Horw damit rechnen, dass diese Beträge ab 2025 wieder sinken und im Jahr 2027 rund 6 Millionen Franken betragen werden. Zur Abfederung dieser vorübergehenden Mehrbelastung werden bis ins Jahr 2026 den Aufwertungsreserven insgesamt 10 Millionen Franken entnommen.

Darüber hinaus steigen die allgemeinen Infrastruktur- und Verwaltungskosten, aber auch beispielsweise die Beiträge an die Prämienverbilligung, an die Ergänzungsleistungen oder an die Heimfinanzierung, wie die Gemeinde schreibt. Dies hängt mit dem «moderaten Bevölkerungswachstum» zusammen, Horw zählt bald 15'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Gemeinde rechnet ausserdem auch wegen aktueller Entwicklungen mit Mehrausgaben: Die Teuerung schlägt sich unter anderem auf die Personal- und Sachkosten nieder. Es müssen mehr geflüchtete Personen untergebracht werden respektive Ersatzzahlungen geleistet werden. Ebenso steigen die Energiepreise.

Steuerfuss von 1,45 Einheiten bleibt

Auch in den Folgejahren wird es gemäss dem mehrjährigen AFP eher nicht zu positiven Rechnungsergebnissen kommen. «Die Entwicklung trifft die Gemeinde aber nicht unvorbereitet, sondern ist aktiv in Bahnen gelenkt», heisst es in der Mitteilung. Horw habe genügend Reserven geschaffen, um auch zukünftige Unsicherheiten und Risiken finanziell abzufedern, sodass der Handlungsspielraum der Gemeinde bewahrt werden kann.

Deshalb konnten und können Leistungen in Richtung Klimaneutralität, Biodiversität, zukunftsweisende Mobilität und auch die notwendige Infrastruktur gezielt ausgebaut werden. Der bisherige Steuerfuss von 1,45 Einheiten soll beibehalten werden.