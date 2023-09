Vorfasnacht Die Luzerner Bahnhof-Guuggete ist zu gross geworden – und ist jetzt wegen Sicherheitsbedenken abgesagt Während Jahren war die Bahnhof-Guuggete in Luzern in der Vorfasnacht eine feste Grösse. Doch 2024 wird sie nicht mehr stattfinden.

Kein Durchkommen während des Konzerts der «Blattlüüs» an der Luzerner Bahnhof-Guuggete. Archivbild: Roger Grütter

Am Samstag, 13. Januar 2024, hätte die Bahnhof-Guuggete in Luzern stattfinden sollen – sie ist immer noch im Kalender des Luzerner Fasnachtskomitees aufgeführt. Doch der beliebte Anlass ist abgesagt, wie der Vereinsvorstand am Mittwoch überraschend mitteilt. Die Bahnhof-Guuggete wird seit 1992 durchgeführt.

Fluchtwege wurden im Bahnhof Luzern zum Problem

Offenbar ist der Anlass Opfer des eigenen Erfolges geworden – er wurde schlicht zu gross. Der Verein schreibt: «Seit ihren Anfängen darf die Bahnhof-Guuggete auf ein stetig wachsendes Fasnachtspublikum zählen, welches die Veranstaltung mittlerweile zum Grossanlass gemacht hat. Dieses Wachstum bringt neue Herausforderungen mit sich, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Die Sicherheitsauflagen der Behörden für Grossanlässe sind in den letzten Jahren gestiegen und erfordern eine funktionierende Fluchtwegsituation für die gesamte Veranstaltungsdauer. Das Einhalten dieser Auflagen ist speziell in einem Bahnhof mit Reisenden und Passanten in der Praxis äusserst schwierig umzusetzen.»

«Dieser Entscheid ist uns schwergefallen»

Obwohl man mit Sicherheitsexperten zusammengearbeitet habe, sei es nicht gelungen, eine Lösung zu finden, teilt der Verein mit. «Deshalb hat der Vorstand schweren Herzens entschieden, dass 2024 leider keine Guuggete stattfindet.» Immerhin: Die Kunstwerke, welche die Guuggenmusigen jeweils gestalten und in die Bahnhofshalle hängen dürfen, werden auch 2024 dort zu sehen sein. Ebenfalls wird eine Vernissage dazu durchgeführt, doch die Guuggete entfällt. «Dieser Entscheid ist uns äusserst schwergefallen, denn wir lieben die Luzerner Fasnacht und die Bahnhof-Guuggete», schreibt der Verein.

In Zukunft könnte die Guuggete vielleicht doch wieder stattfinden: «Wir geben nicht auf und suchen mit Hochdruck weiter nach praktikablen Lösungen.»

Geld für einen guten Zweck gespendet

Die Guuggete erfreute in der Vorfasnacht jeweils nicht nur tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, sie diente auch einem guten Zweck. Dank den beteiligten Musigen, den Rotseemöven, Sponsoren und Gastgeber SBB sei es in den letzten 17 Jahren gelungen, über 150'000 Franken aus dem Erlös der Festwirtschaft an wohltätige Projekte aus der Region spenden.