Vorfasnacht im Casino Luzern Glüh-Gin und Königskuchen bescheren Fasnachtsgewaltigen Glücksmomente An der Dominusfeier der Fidelitas trafen sich die Luzerner Fasnachtsgewaltigen ein erstes Mal – einer fehlte allerdings.

Fasnächtliches Gedränge herrscht am frühen Freitagabend auf der Terrasse vor dem Panoramasaal des Casinos Luzern. Die Fidelitas Lucernensis hat zur Dominusfeier geladen und hier steigt der Apéro. Der Dominus selber, Stefan Amrein, ist natürlich ein gefragter Mann. Alle sind da, um dem 48-Jährigen zu gratulieren: Noch-Wey-Zunftmeister Christian Amstutz (sein letzter Tag im Amt), Neu-Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch (wird am Samstag inthronisiert), Berto Margraf, Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK), Markus Koch-Lustenberger, Präsident der Maskenliebhaber-Gesellschaft, Gallivater Thomas Häfliger – kurz alle Fasnachtsgewaltigen, bis auf einen: Fritschivater Carlo De Simoni. Er ist dem Vernehmen nach verhindert wegen eines zunftinternen Anlasses.

Stelldichein der Fasnachtsgewaltigen vor dem Casino Luzern (von links): Markus Koch-Lustenberger, Berto Margraf, Christian Amstutz, Stefan Amrein, Marcel Manetsch und Thomas Häfliger. Bild: hor (Luzern, 6. Januar 2023)

Da verpasst er aber etwas. Die Chottlebotzer zum Beispiel, die unter der Terrasse Alperose und Hulapalu zum Besten geben. Gallivater Thomas Häfliger strahlt. Ob denn nicht gerade ein Termin den anderen jage? Er antwortet: «Es sind keine Termine, sondern Glücksmomente.»

Dominusfeier oder Schalander?

Frage an den LFK-Präsidenten: Dominusfeier oder Schalander? Gemeint ist mit Letzterem der berühmt-berüchtigte Empfang des LFK in der Brauerei Eichhof vom kommenden Montag. Berto Margraf sagt schmunzelnd: «Es tut mir schaurig leid, es ist der Schalander.» Er gönne dem Dominus aber seine Feier «ausserordentlich».

Dominus Stefan Amrein mit Weibel Herbert Brunner. Bild: hor (Luzern, 6. Januar 2023)

Was man sicher sagen kann: Der Apéro heizt bereits tüchtig ein – zum Königskuchen gibt’s Glüh-Gin à discretion. «Dä esch rüüdig guet», ruft eine Frau dazwischen. Dominus Stefan Amrein kommt allerdings kaum zum Trinken – all die Gratulationen halt. Dabei weiss er bestens, wie man Party macht – in den 1990er-Jahren organisierte er selber welche und war Stammgast im Flora, Capitol und so weiter. Doch sein Abend hat ja erst begonnen. «Ich freue mich riesig darauf», sagt er. Alsbald verschwindet die geladene Gesellschaft in den Panoramasaal zur offiziellen Feier.