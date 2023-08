Vorfasnachtsschmaus Krienser Haxenfrass ist zurück: 554 Männer essen mit – so viele wie noch nie In der Krauerhalle gab's – kein Scherz – gesegnete Haxen und sogar der amtierende Schwingerkönig war da. Haxenvater Thomas Häfliger konnte allerdings nicht gegen ihn schwingen, ihm war zu heiss.

Exklusiv für Abonnenten

Der Veganuary ist ja gerade so was von weit weg. Gleich in drei Lokalen in der Stadt und Region Luzern tun sich an diesem ersten Montagabend im Februar zahlreiche Männer an deftigen Fleischgerichten gütlich, derweil ihnen ebenso deftige Sprüche vorgetragen werden: Im Casino Luzern beim Gnagi-Essen, im «Doorzögli» beim Bot der Zunft zu Gordon Blööö und in der Krauerhalle beim Chrienser Haxenfrass. Es ist kein Verschreiber – die Krienser machen auf dicke Hose und krallten sich für die elfte Ausgabe ihres Anlasses mal schnell die (noch) grösste Sporthalle im Ort.

Ausverkauftes Haus: Blick in die Krauerhalle. Bild: Patrick Hürlimann, (Kriens, 6. Februar 2023)

Sage und schreibe 554 Männer sitzen also in der extra für den Haxenfrass angemieteten Krauerhalle – so viele wie noch nie. Bei der letzten Ausgabe 2019, damals noch im Restaurant Obernau, waren es 345. Natürlich sichtet man Krienser noch und noch, ja auch öffentlich bekannte. Zum Beispiel Stadtrat Marco Frauenknecht oder SCK-Präsident Werner Baumgartner, der seinen Tisch sucht und beim Blick in die volle Halle nur noch staunt:

«Das ist ja wahnsinnig – und das an einem Montagabend.»

Der Name ist Programm: Am Tisch der Frohsinngesellschaft Stans beisst man gleich in die Haxen. Bild: Patrick Hürlimann, (Kriens, 6. Februar 2023)

Wenn die Haxe ruft, kommen auch Horwer und Stadtluzerner

Ebenfalls vertreten ist das Nachbardorf Horw. Da ist etwa die Egli-Zunft, die einen ganzen Tisch hostet. Gemeindepräsident Ruedi Burkard sitzt gar in der ersten Reihe. Er sagt: «Ich war sonst jeweils eher am Gnagi-Essen, heute mal Haxe – ich bin gespannt.» Und Stadtluzerner, die die Haxe dem Gnagi vorziehen? Hat's einige, darunter Fasnachtsprominenz wie Wey-Zunftmeister Marcel Manetsch und Berto Margraf, Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Dass das LFK zugegen ist, notabene am Abend des 100. Gnagi-Essens, erwähnt Moderator Pfödi nicht ohne Stolz. Und er schiebt nach, dass man den Haxenfrass aus Rücksicht auf die Gnagibrüder nächstes Jahr eine Woche vor dem Gnagi-Essen ausrichten werde.

Die Haxe aus dem Ofen ist der Star des Abends. Bild: Patrick Hürlimann, (Kriens, 6. Februar 2023)

Diesmal aber finden die Anlässe noch am selben Abend statt – und in Kriens fragen sich alle, ob denn die Haxe aus dem Ofen in der Krauerhalle genauso gut schmeckt wie einst im Obernau. Um 20.30 Uhr ist klar: definitiv. Ob's daran liegt, dass Pfarrer Ernst Heller, assistiert von seinem Ministranten – Haxenvater Thomas Häfliger – die Haxen gesegnet hat?

Apropos Häfliger. Dieser hätte auf der Bühne eigentlich in einen Schlussgang steigen sollen – gegen den amtierenden Schwingerkönig. Tatsächlich steht der echte Wicki Joel auf der Bühne. Doch Häfliger Thomas muss passen. Ihm sei plötzlich zu heiss, entschuldigt ihn Moderator Pfödi. Nicht heiss, aber gewiss überbordend ist die Stimmung für einen Montag. Etwa als die Entlebucher Formation «Mer Esch Glich» aufspielt oder der Hackbrettler Nicolas Senn – auch hier der echte.

Wicki Joel und Häfliger Thomas – aus dem Schlussgang wurde nichts. Bild: Patrick Hürlimann, (Kriens, 6. Februar 2023)

Die einzige Frau unter 554 Männern

Für Lacher sorgt unter anderem das Comedy-Duo Messer & Gabel. Der eine: «Wir haben Krach daheim, meine Frau spricht seit 300 Stunden kein Wort mehr mit mir.» Der andere: «Sei doch froh, die musst du behalten!»

Frauen sind beim Haxenfrass bis auf die Kellnerinnen nicht zugelassen – mit einer Ausnahme: Haxenmutter Rose-Marie Staubach. Sie nahm die Reservationen entgegen, platzierte alle Haxenfreunde, erstellte Listen, berücksichtigte Sitzplatzwünsche. Dafür gibt's Blumen, Applaus und bereits eine Verpflichtung für 2024. Haxenvater Häfliger fragt rhetorisch in den Saal: «Oder will etwa jemand nächstes Jahr nicht mehr kommen?»