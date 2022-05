Vorstoss SP will Löwenplatz nördlich vom Bourbaki in Luzern autofrei machen Der Platz soll «zeitgemäss» umgestaltet werden, fordern die Sozialdemokraten in einem Postulat.

Die Verkehrsfläche des Löwenplatzes nördlich vom Bourbaki – also zwischen dem Café Heini und dem «Old Swiss House» – nehme «unnötig viel Raum ein gemessen am Fahrzeugaufkommen», schreibt die SP in einem Postulat. Zudem sei der ganze Platz geteert, einzig um den Baumbestand würden Sickerflächen bestehen.

Der Löwenplatz vor dem Bourbaki in Luzern. Bild: Google Maps

Die SP-Fraktion des Grossstadtrats fordert vom Stadtrat deshalb, bis 2025 eine «zeitgemässe, autofreie» Umgestaltung des Löwenplatzes zu prüfen. Dabei soll die Verkehrsfläche für den Autoverkehr «reduziert und konzentrierter angeordnet werden». Dies, ohne die Zufahrt zur Einstellhalle des Suva-Gebäudes oder die Durchfahrt des City-Trains einzuschränken, heisst es im Vorstoss.

Die Sozialdemokraten bringen die Idee ins Spiel, den Platz weitgehend entsiegelt und beispielsweise mit einem Schotterbelag auszustatten – analog zur Ufschötti oder zum Helvetiaplatz. Hintergrund sei, dass sich seit der letzten Umgestaltung des Platzes die Ansprüche an einen solchen Platz gewandelt hätten. (mst)