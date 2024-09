Wachstum Areal Sonne spaltet den Einwohnerrat Emmen Während Linke, Grüne und Mitte die Planung im Zentrum Emmens wieder aufgreifen und vorantreiben wollen, will die SVP gar keine Bautätigkeit. Und die FDP will nur Kompromisse nach ihrem Gusto.

Blick vom Bahnhof Gersag auf die Gersagstrasse und das Areal Sonne. Bild: Jakob Ineichen (Emmen, 19. Mai 2021)

Gleich drei Vorstösse, die mit dem Areal Sonne zusammenhängen, behandelte der Einwohnerrat Emmen am Dienstag. Alle waren nach der letzten Sitzung eingereicht worden, an der das Parlament den Bebauungsplan Sonne abgelehnt hat. Der Schock darüber war bei manchen Parlamentarierinnen und Parlamentariern so gross, dass sie nun die Wogen zu glätten versuchen.

Baudirektor Josef Schmidli (Mitte) zeigte sich hoffnungsvoll, dass Gemeinderat und Parlament doch eine gemeinsame Haltung zum «Schlüsselareal» Sonne haben: «Wir wollen kein Fiasko und das Beste für Emmen. Der Gemeinderat erachtet die Differenzen nicht als unüberbrückbar.» Die zweite Aussage trifft klar auf die Fraktionen von Mitte-GLP, SP und Grünen zu, aus deren Feder die Vorstösse stammen. Sie wollen eine gute Lösung für das Areal Sonne finden. Anders verhält es sich mit der SVP und der FDP. Die Haltung der beiden Fraktionen kam diesmal deutlicher zum Ausdruck als bei der Bebauungsplan-Debatte.

SVP hat genug vom Wachstum

«Das Ziel der SVP ist mit der Ablehnung des Bebauungsplans erreicht, nämlich die Belastung Emmens durch Bautätigkeit zu verhindern», sagte Pascal Müri, der das Votum seines abwesenden Fraktionskollegen Mario Bucher vorlas. Mit Belastung meinte er das Bevölkerungswachstum und damit verbundene Kosten. Die Haltung der SVP ist klar: «Wir haben genug», so Müri. Emmen soll weniger bauen.

Die FDP hingegen würde einen Kompromiss unterstützten, sagte Marcel Beer – aber: «Radikale links-grüne Forderungen werden wir weiter ablehnen.» Vor allem müsse nun eine einvernehmliche Lösung mit den Bauherrschaften gefunden werden.

«Jeder Grundeigentümer hat das Interesse, das Beste daraus zu machen», ergänzte Beers Fraktionskollege Beat Niederberger. Er bezog sich damit auf das Postulat von Christian Blunschi (Mitte), das den Erlass einer Planungszone für das Areal Sonne forderte. Damit dürfte dort vorläufig nicht gebaut werden. Blunschi warnte vor der Gefahr, dass ein Projekt erarbeitet wird, das nicht den Interessen der Gemeinde entspricht. Marco Huwiler (Grüne) pflichtete ihm bei: «Mitbestimmung ist an dieser zentralen Lage ein Muss.»

Planungszone ist eine von mehreren Optionen

Das Postulat wurde schliesslich mit 19 zu 15 Stimmen überwiesen. Der Gemeinderat muss nun das weitere Vorgehen prüfen – die Planungszone ist dabei nur eine von mehreren Möglichkeiten. Ebenfalls überwiesen wurde das Postulat, gemäss dem der Einwohnerrat bei Sondernutzungsplanungen stärker einbezogen werden soll. Der Gemeinderat schlägt vor, künftig zwei Lesungen von solchen Planungsinstrumenten einzuführen.

Teilweise überwiesen wurde die Dringliche Motion der Mitte betreffend der an das Sonne-Areal grenzenden Gersag- sowie der Rüeggisingerstrasse: Die Gemeinde soll ein Strassenbauprojekt für den Perimeter zwischen Sonnenplatz und Hammer-Kreisel erarbeiten und dieses mit der Bebauung des Areals Sonne koordinieren. Zwar gibt es bereits entsprechende Teilprojekte, die aber noch nicht weit fortgeschritten sind. Die Forderung, dass dieses Projekt stärker priorisiert und damit schneller umgesetzt wird, wurde jedoch nicht überwiesen.