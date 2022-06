Wärmeverbund Malters 150 Haushalte sollen mit Holz aus der Region beheizt werden Für den Klimaschutz und die Region: Das neue Wärmeverteilnetz soll erneuerbare Energie zu günstigen Konditionen produzieren. Das Holz kommt vom Pilatushang.

Die Genossenschaft Wärmeverbund Malters hat sich zum Ziel gesetzt, ein klimaneutrales Wärmeverteilnetz für weite Teile der Gemeinde zu erstellen. Es soll nachhaltig sein und Unabhängigkeit garantieren. Gegründet wurde die Genossenschaft im Dezember 2020. Danach wurde rund ein Dreivierteljahr projektiert und es wurden Studien erstellt. An der Versammlung vom letzten Herbst wurde dann über das Projekt abgestimmt und dieses auch genehmigt. Die Baubewilligung lag vor, dem Projekt stand nichts mehr im Wege.

Die ersten Leitungen sollen nun nächsten Winter in Betrieb genommen werden. Gestartet wird mit einer geschätzten Brennstoffmenge von jährlich rund 5000 Kubik, beheizt werden sollen damit mindestens 150 Haushalte.

In der Halle der Weibel AG entsteht die Zentrale. Bild: Patrick Huerlimann (Malters, 27. Juni 2022)

Die Zentrale wird in der Halle der Weibel AG an der Mettlenmatte 3 realisiert. Gestartet mit dem Bau wurde Mitte Februar, der Einbau der zwei Kessel ist auf Oktober geplant. Projektleiter für die Heizzentrale ist Werner Weibel. Der 30-jährige Architekt ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Verheizt werden dereinst Holzschnitzel, wie er erklärt und auch gleich auf den Unterschied zum Brennstoff Pellets aufmerksam macht: «Für die Produktion von Pellets braucht es Energie. Die Holzschnitzel entstehen automatisch in der Holzindustrie und galten lange als Abfallprodukt. Doch das sind sie nicht, sie werden in Zukunft eine warme Stube garantieren.» So werde der Baum von A bis Z genutzt, führt Weibel weiter aus.

Fünf bis sechs Millionen für den Start

Für die Finanzierung wurden Anteilsscheine zu 5000 Franken ausgegeben. Diese können gezeichnet werden oder es können auch verzinste Darlehen zur Verfügung gestellt werden. Gleich zu Beginn konnte das Projekt zehn Initianten gewinnen. Mit dabei sind etwa die Einwohnergemeinde Malters, die Kirchgemeinde oder auch die Landi Pilatus. Stimmberechtigt sind alle Gruppierungen mit je einer Stimme, egal, wie hoch ihre Beteiligung ist. Für das Leitungsnetz und die Anlage wird eine Startinvestition von etwa fünf bis sechs Millionen Franken benötigt.

Das Projekt stösst auf Akzeptanz und hat bis dato rund 27 Genossenschafterinnen und Genossenschafter, weitere werden noch gesucht. Damit das Projekt möglichst breit abgestützt ist, können auch Personen der Genossenschaft beitreten, die keine Wärme beziehen und auch solche, die nicht in direkter Beziehung zum Wärmeverbund stehen.

Das Projekt teilt sich in drei Perimeter. Aktuell wird nun am ersten gebaut. Genutzt werden kann die Energie mehrheitlich von Privathaushalten. In einem zweiten Schritt, dem Perimeter zwei, wird das Industriegebiet erschlossen und so mit CO 2 -neutraler Wärme beliefert. Die Reichweite des dritten Perimeter ist noch offen. Werner Weibel blickt zwar optimistisch in die Zukunft, gibt aber zu Bedenken:

«Trotz naturschonender und nachhaltiger Angebote für die Energiegewinnung muss jeder generell und individuell seinen eigenen Energieverbrauch reduzieren. Da werden wir nicht drum herumkommen.»