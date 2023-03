Wärmeversorgung CO2-neutral bis 2040? Die Stadt Luzern müsste das Tempo verdreifachen Um die Klimaziele zu erreichen, sollten pro Jahr dreimal mehr umweltfreundliche Heizungen installiert werden.

Noch gehören rauchende Kamine zum Luzerner Stadtbild. Aber wie lange noch? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. 1. 2022)

Die Klima- und Energiestrategie, die 2022 von den Stadtluzerner Stimmberechtigten angenommen worden ist, hat ehrgeizige Ziele: Bis 2040 sollen Öl- und Gasheizungen auf Stadtgebiet praktisch verschwunden sein.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg: Im Jahr 2021 wurden in der Stadt Luzern rund 6500 Gebäude mit Öl oder Gas beheizt. Das entspricht einem Anteil von 87 Prozent und ist der höchste Wert im ganzen Kanton Luzern.

Der Effort, um bis 2040 CO 2 -neutral zu werden, ist gigantisch. Um das Ziel zu erreichen, müssten jährlich über 300 Gebäude auf alternative Heizungen umgerüstet werden; zum Beispiel auf Wärmepumpen. Doch 2022 wurden nur gerade 84 Gesuche für neue Wärmepumpen eingereicht. Hinzu kamen 15 neue Fernwärme-Anschlüsse. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten also pro Jahr dreimal mehr Heizungen umgerüstet werden.

Zwar zeigt die allgemeine Entwicklung durchaus in die gewünschte Richtung – die 84 Gesuche für Wärmepumpen bedeuten immerhin eine Vervierfachung gegenüber 2020. Aber es braucht eben noch deutlich mehr, um die Klimaziele zu erreichen.

Wärmepumpen: Die Nachbarn reden mit

Bremsfaktoren gibt es mehrere: Viele Hauseigentümer wollen eine gut funktionierende Öl- oder Gasheizung nicht sofort ersetzen. Vor allem aber ist die Umstellung auf ein neues System deutlich komplizierter als der blosse Ersatz derselben Heizung. So braucht es für die Installation einer Wärmepumpe eine Bewilligung, teils muss sogar ein Baugesuch eingereicht werden. Denn für eine Wärmepumpe muss entweder eine Erdsonde gebohrt oder ein Aussengerät neben dem Gebäude aufgestellt werden. «Weil ein solches Gerät Geräusche erzeugt, ist es wichtig, dass die Nachbarn mitreden können», sagt Reto Käch, Bereichsleiter Baugesuche Stadt Luzern.

In der Innenstadt spiele zudem der Ortsbildschutz eine Rolle: Ein Aussengerät soll nicht nur den Schlaf der Nachbarn respektieren, sondern auch das Stadtbild nicht stören. «Am Ende finden wir immer eine gute Lösung», sagt Käch und betont, die Stadt habe noch nie ein Gesuch für eine Wärmepumpe abgelehnt.

Trotz der beschlossenen Klima- und Energiestrategie kann im Moment niemand gezwungen werden, eine neue und umweltfreundliche Heizung zu installieren. Ändern wird sich dies erst in einigen Jahren, wenn zum Beispiel im Kanton Luzern 2034 der Betrieb von Elektroheizungen verboten wird. Die Stadt ihrerseits plant für bestimmte Quartiere ein Verbot von fossilen Heizungen. Dieses soll im Rahmen der laufenden Revision der Bau- und Zonenordnung festgehalten werden.

Buchrain als grosses Vorbild

Mit ihrem Anteil von 87 Prozent an fossilen Heizungen liegt die Stadt Luzern momentan an der unrühmlichen Spitze des Kantons. Zum Vergleich: In Ebikon und Horw liegt der Anteil deutlich unter 60 Prozent (siehe Grafik), und in Buchrain sind es sogar nur 37 Prozent Öl- und Gasheizungen. Dafür werden in Buchrain bereits 58 Prozent der Gebäude mit Wärmepumpe oder Fernwärme beheizt – das ist Rekord im Kanton Luzern.

Aufgrund der obigen Statistiken kann man abschätzen, wie gross der Effort zum Umbau der Wärmeversorgung wird. Allerdings sind die aktuellen Zahlen nicht über alle Zweifel erhaben. Bei einem Heizungswechsel fliessen die Angaben längst nicht immer zuverlässig ins Register. So kommt es zum Beispiel vor, dass ein Heizungsersatz nur für das Hauptgebäude gemeldet wird, nicht aber für weitere Gebäude, die ebenfalls von derselben Heizung versorgt werden. Das verfälscht dann die Statistik.

Lückenhafte Daten werden zum Problem

«Uns fehlen schätzungsweise bei 30 Prozent der Heizungsersatze die entsprechenden Meldungen», sagt Reto Käch. Er geht daher davon aus, dass umweltfreundliche Heizungen bereits etwas stärker verbreitet sind, als es die Statistik glauben lässt. Der tatsächliche Anteil der fossilen Heizungen in der Stadt Luzern liege wohl tiefer als 87 Prozent.

Die mangelnde Qualität der Daten ist ein schweizweites Problem. Bisher wurde wohl einfach nicht so genau hingeschaut, weil die Angaben zur Heizungsart als wenig relevant betrachtet wurden. Doch mit den aktuellen Klimazielen ändert dies. Um seriöse Prognosen und Ziele zu definieren, braucht es zuverlässige und laufend aktualisierte Daten über den Ist-Zustand.

Das Problem der mangelnden Datenqualität hat man auch beim Kanton erkannt und will entsprechend handeln. Bis im Sommer 2023 soll eine Analyse zeigen, wie gut die bestehenden Daten zu den Wärmeerzeugern tatsächlich sind. Daraus sollen dann Massnahmen abgeleitet werden. «Wir haben das erklärte Ziel, die Datenqualität nicht nur besser zu kennen, sondern auch tatsächlich zu verbessern», sagt Jules Gut, Teamleiter Energie im kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement.