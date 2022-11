Wahlen 2023 Von SVP bis GLP: In der Stadt Luzern kommt’s zum grossen bürgerlichen Schulterschluss Bei den Kantonsratswahlen 2023 in der Stadt Luzern bahnt sich eine grosse Listenverbindung von Mitte, FDP, SVP und GLP an. Richtig spannend wird’s dann 2024.

Am 2. April 2023 wird im Kanton Luzern gewählt. Dabei gilt es, den 120-köpfigen Kantonsrat neu zu besetzen. Im Wahlkreis Luzern-Stadt, für den 24 Sitze reserviert sind, kommt es dann zu einer Premiere: Gleich vier Parteien schliessen sich voraussichtlich zu einer Listenverbindung zusammen, nämlich Mitte, FDP, SVP und GLP.

Das bedeutet: Sämtliche Stimmen, welche für diese Parteien abgegeben werden, landen im selben Topf. Gewählt sind dann diejenigen Personen, die am meisten Stimmen erhalten. Anders gesagt: Wer einer dieser Parteien die Stimme gibt, hilft unter Umständen auch den übrigen Parteien.

Dieser grosse bürgerliche Schulterschluss kommt überraschend: Noch bei den letzten Kantonsratswahlen 2019 wäre dies undenkbar gewesen. Damals marschierten nur SVP und FDP gemeinsam, während sich die GLP einer linken Verbindung mit SP/Grünen anschloss und die CVP allein kämpfte.

Bei Parkplätzen hat’s schon funktioniert

Doch seither habe sich viel verändert, betont Karin Stadelmann, Präsidentin der Mitte Stadt Luzern. Die Mitte sei seit mehreren Jahren in ständigem Austausch mit den anderen drei Parteien. «Es gibt trotz aller Differenzen viele Themen, bei denen wir gemeinsam vorwärtsgehen wollen.» Stadelmann nennt etwa die Mobilität – und verweist darauf, dass die Vier-Parteien-Allianz ihre Feuerprobe in der Stadt Luzern bereits 2021 bestanden hat: Damals kämpften die vier gemeinsam und erfolgreich für die abgeschwächte Variante des Parkplatzreglements.

Für die GLP stehen vor allem mathematische Überlegungen im Vordergrund, wie Präsident Marcel Dürr sagt: Als kleinere Partei sei man ohne Partner besonders benachteiligt. Deshalb seien Listenverbindungen zentral.

Dass sich die GLP diesmal den Bürgerlichen zuwendet und nicht mehr den Linken, sei ebenfalls rein mathematischer Natur: «Unsere Berechnungen haben gezeigt, dass die Verbindung mit diesen drei Parteien besonders erfolgversprechend ist.» Für die GLP gehe es vor allem darum, den dritten Sitz zu halten, den sie bei den letzten Wahlen nur ganz knapp erringen konnte.

SVP will Sitz zurückholen

Ähnliche Hoffnungen hat SVP-Präsident Dieter Haller. «Wir wollen den vierten Sitz zurückholen, den wir 2019 verloren.» Auch er argumentiert in erster Linie arithmetisch, betont aber gleichzeitig, dass man mit Mitte und FDP schon immer gut zusammengearbeitet habe. Doch was, wenn die Listenverbindung am Ende gar nicht der eigenen Partei nützt, sondern einer anderen? Haller: «Es geht nicht so sehr darum, wer am meisten profitiert. Entscheidend ist, dass die Bürgerlichen gesamthaft wachsen.»

SVP-Präsident Dieter Haller: «Wir wollen den vierten Sitz zurückholen, den wir 2019 verloren.» Bild: PD

Mitte, FDP, SVP und GLP halten zurzeit exakt die Hälfte der städtischen Kantonsratssitze. Die andere Hälfte sind SP und Grüne. Sollten sich die Kräfteverhältnisse 2023 tatsächlich zu Gunsten der Bürgerlichen verschieben, so wäre dies erst einmal ein symbolischer Sieg. Denn der Kantonsrat insgesamt ist schon heute klar bürgerlich und wird es wohl auch nach 2023 bleiben.

Das grosse Ziel sind die Wahlen 2024

Die Kantonsratswahlen sind ein Versuchsballon für die städtischen Wahlen 2024. Denn auch im Luzerner Stadtparlament besteht zurzeit ein Patt zwischen Linken und Bürgerlichen. Jegliche Verschiebung 2024 würde sich massiv auf die künftige Stadtpolitik auswirken.

Und hier hoffen die Bürgerlichen, mit geeinter Kraft Links-Grün die Stirn bieten zu können. Zwar ist für 2024 noch alles offen, aber sollten die Erfahrungen 2023 positiv sein, könnte es auf städtischer Ebene tatsächlich zu einem historischen Schulterschluss kommen. «Wir wären jedenfalls für Gespräche bereit», betont Karin Stadelmann.

Noch bei den städtischen Wahlen 2020 scheiterte eine grosse bürgerliche Listenverbindung unter anderem an der damaligen CVP: Sie wollte nicht mit der SVP gemeinsame Sache machen. Das «Tabu SVP» wurde auch an der Parteiversammlung klar benannt. Inzwischen ist alles anders: Die Mitte-Parteiversammlung vom vergangenen Mittwoch entschied einstimmig, für 2023 eine Listenverbindung mit allen Bürgerlichen einzugehen, inklusive SVP.

Die FDP-Mitglieder werden Ende November definitiv entscheiden. Co-Präsident Lucas Zurkirchen sagt: «Die FDP arbeitet seit Jahren daran, dass wir eine grosse Listenverbindung realisieren können. Die Vorzeichen aus der Parteibasis stimmen mich positiv.»