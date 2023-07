WAHLEN 2024 André Bachmann und Marco Baumann wollen für die FDP in den Luzerner Stadtrat Wer wird Nachfolger von Stadtrat Martin Merki? Die FDP-Geschäftsleitung schlägt zwei Personen zur Nomination vor.

André Bachmann. Bild: PD

Nun ist klar, wer für die Luzerner FDP ins Rennen um die Stadtratswahlen 2024 steigen will: So schlägt die Geschäftsleitung den FDP-Mitgliedern ein Einerticket mit André Bachmann oder Marco Baumann vor, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Zuvor hatte eine Findungskommission zahlreiche Gespräche mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für den vakanten Stadtratssitz geführt. Der bisherige FDP-Sozialdirektor Martin Merki kandidiert nicht mehr für eine vierte Amtszeit.

Marco Baumann. Bild: PD

Bereits seit Anfang Jahr war bekannt, dass Marco Baumann als aktueller Fraktionschef und Grosstadtrat Interesse am Amt zeigt. Auch Bachmann ist als Präsident des Gemeindeverbandes LuzernPlus, der Regionalen Kulturförderung sowie Kirchenrat der katholischen Kirche Stadt Luzern kein Unbekannter.

«Mit André Bachmann und Marco Baumann konnten wir zwei sehr fähige und politisch erfahrene Persönlichkeiten für die Nachfolge von Martin Merki finden. Damit können wir den Mitgliedern eine gute Auswahl bieten», lässt sich Co-Präsident Lucas Zurkirchen zitieren. Letztendlich entscheiden aber die Mitglieder: Die FDP-Nomination zu den Stadtratswahlen findet am 1. September statt.

Drei Bisherige treten ab

Im Luzerner Stadtrat wird es 2024 zu mehreren Neubesetzungen kommen: Neben Martin Merki treten auch Adrian Borgula (Grüne) und Manuela Jost (GLP) nicht mehr an. Die Grünen wollen mit Korintha Bärtsch, die GLP mit Stefan Sägesser den Sitz verteidigen. Von den Bisherigen treten Beat Züsli (SP) und Franziska Bitzi (Mitte) wieder an. Die SP strebt zudem einen zweiten Sitz an; wer diesen holen soll, ist noch offen. (lga/std)