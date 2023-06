Wahlen Luzerner Stadtrat: GLP will 2024 ihren Sitz mit Stefan Sägesser verteidigen GLP-Grossstadtrat Stefan Sägesser soll den Stadtratssitz der zurücktretenden Manuela Jost beerben.

Die Grünliberalen der Stadt Luzern haben an ihrer Mitgliederversammlung am Montag ihren Kandidaten für die Stadtratswahlen 2024 nominiert. Der 58-jährige Grossstadtrat Stefan Sägesser soll für die Partei den Sitz der zurücktretenden GLP-Stadträtin Manuela Jost verteidigen.

Stefan Sägesser war bis Ende März 2023 Kulturbeauftragter des Kantons Luzern. Bild: PD

«Wir sind überzeugt, mit Stefan Sägesser einen politisch bestens bekannten und vernetzten Kandidaten vorzuschlagen, mit welchem wir die Stadtratswahlen im Frühling 2024 erfolgreich führen können», wird das Co-Präsidium in einer Medienmitteilung vom Dienstag zitiert.

Seit 2014 vertritt Sägesser die Grünliberalen im Grossen Stadtrat. Seit 2020 ist er Vizepräsident der Baukommission und hat sich in dieser Funktion «ein tiefgreifendes Verständnis für städtebauliche Belange angeeignet». Von 2015 bis 2020 war er in der Sozialkommission aktiv und zeigte sein Engagement so auch in sozialen Fragen. Ebenfalls könne er als Mitglied der Spezialkommission für das «Neue Luzerner Theater» seine vielfältigen Erfahrungen als ehemaliger kantonaler Kulturbeauftragter einsetzen. Diese Funktion hatte Sägesser bis im März 2023 ausgeübt.

Einen ersten Blumenstrauss hat GLP-Stadtratskandidat Stefan Sägesser schon mal erhalten. Neben ihm links stehen Manuela Jost und Co-Parteipräsident Marcel Dürr, rechts Co-Präsident Michael Küchler. Bild: PD

«Die Aufgaben der Stadt Luzern als Tourismus-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Kulturzentrum sind vielfältig und fordernd. Ich will mich für die Anliegen von Bevölkerung und Wirtschaft einsetzen, insbesondere bei den Grossprojekten wie beim Durchgangsbahnhof Luzern oder bei der Umsetzung der Energie- und Klimastrategie», wird Sägesser zitiert.

Der Stadtratskandidat hat gemäss Mitteilung seit den Anfängen der Stadtluzerner GLP ab 2009 eine entscheidende Rolle in der Partei gespielt. Er habe sich als treibende Kraft für die Partei etabliert.

Drei von fünf Sitzen sind neu zu vergeben

Im Stadtrat werden nächsten Frühling gleich drei von fünf Sitzen frei: Neben Manuela Jost treten auch Adrian Borgula (Grüne) und Martin Merki (FDP) zurück. Bereits klar ist, dass die Grünen ihre Kantonsrätin Korintha Bärtsch ins Rennen schicken wollen – die Nomination steht noch aus. Bei der FDP steht Grossstadtrat Marco Baumann als möglicher Kandidat in den Startlöchern. Und zudem dürfte die SP einen zweiten Sitz avisieren – nebst jenem von Stadtpräsident Beat Züsli, der wieder kandidiert. (hor)