Luzern/Obwalden Wanderwege werden aufgrund der Pilatus-Putzete gesperrt Zum 73. Mal heisst es am kommenden Samstag: Pilatus-Putzete. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb mehrere Wanderwege gesperrt.

Unter der Leitung der Vereinigung Pro Pilatus werden zirka 280 Helferinnen und Helfer rund 2000 Stunden Freiwilligenarbeit leisten. Darunter sind Mitglieder etwa von Alpenklubs, Feuerwehren und Pro Pilatus selber. All die flinken Hände stellen die nach dem Winter beschädigten Bergwanderwege wieder instand.

So müsse man laut Mitteilung von Pro Pilatus beispielsweise am Nauenweg in Hergiswil auf einer Länge von 150 Meter Geröll und Steine wegräumen. Auch werden die Wegsicherungen mit Ketten und Seilen kontrolliert, sodass die Leute auf gesicherten Wegen Wandern können.

Absperrungen sind strikte zu beachten

Wegen der Pilatus-Putzete sind die wichtigsten weiss-rot-weiss-markierten Bergwanderwege im Pilatusgebiet am Samstag von 7 bis 14 Uhr gesperrt. Darunter etwa jene zum Pilatus-Kulm, Mittaggüpfi oder auch Stäfeli. Die angeordneten Absperrungen seien strikte zu beachten. Es bestehe akute Steinschlag- und Lebensgefahr. (hor)