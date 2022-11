WC-Masterplan Hindernisfreier, altersfreundlicher, genderneutraler: Bis 2032 soll es in der Stadt Luzern sieben neue öffentliche WC-Anlagen geben Der «Masterplan 3 öffentliche WC-Anlagen der Stadt Luzern» zeigt den Umgang mit den WC-Anlagen in den nächsten zehn Jahren auf. Es ist mit Gesamtinvestitionen von rund 7,3 Mio. Franken zu rechnen. Der Stadtrat beantragt hierfür keinen Kredit.

Im gesamten Stadtgebiet verfügt Luzern nach eigenen Angaben über genügend öffentliche stille Örtchen: Insgesamt gibt es 39 öffentliche WC-Anlagen. Diese werden durch 18 «Nette Toiletten» ergänzt. Bei dieser verpflichten sich Gastronomiebetriebe, ihre WC-Anlagen den Passantinnen und Passanten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug werden sie von der Stadt entschädigt. An besonders häufig besuchten Standorten stehen zudem während der Sommermonate temporäre WC-Anlagen zur Verfügung. An dieser Strategie will der Stadtrat festhalten.

Öffentliches WC beim Löwendenkmal. Bild: Archiv LZ

Hindernisfrei, genderneutral und ökologisch

Dennoch wird in den nächsten Jahren besonders die hindernisfreie und auch altersfreundliche Bauweise respektive die Umgestaltung von WC-Anlagen in genderneutrale Universal-WC-Anlagen im Fokus stehen. Das teilt die Stadt Luzern am Freitagmorgen mit. Bei nahezu allen WC-Anlagen seien bauliche Anpassungen erforderlich, um die Hindernisfreiheit zu gewährleisten. An verschiedenen Standorten werde zugunsten der Hindernisfreiheit auf die doppelte Auslegung für Frauen und Männer verzichtet. Allgemein werde in Zukunft vermehrt auf genderneutrale Universal-WC-Anlagen geachtet.

Ein besonderes Augenmerk werde zudem auf den ökologischen Betrieb der Anlagen gelegt. Dies betreffe insbesondere die Wahl der Reinigungsmittel und des Hygienepapiers. Zudem werde die Personenfrequenz automatisch überwacht, wodurch die Reinigungszyklen an das Benutzerverhalten angepasst und Kosten optimiert werden sollen.

Sieben neue Anlagen

Basierend auf der strategischen Ausrichtung werden in den nächsten Jahren sieben neue öffentliche WC-Anlagen realisiert.

Die geplanten Standorte sind: Carl-Spitteler-Quai

Bahnhofstrasse

Landschaftspark Friedental

Villa auf Musegg 1

Tschuopis

Büttenen

Gasshof

Vorgesehen sei auch, dass künftig bei Erweiterungen oder Gesamtsanierungen von Schulanlagen von aussen zugängliche WC-Anlagen eingeplant werden. Bei Bedarf würden zudem bei öffentlichen Spielplätzen und an anderen viel besuchten Orten temporäre WC-Anlagen installiert.

Routing-Applikation und QR-Code

Mithilfe einer Web-Applikation sollen die Benützenden künftig auf kürzestem Weg zur nächstgelegenen und zur gewünschten Zeit verfügbaren öffentlichen WC-Anlage oder «Netten Toilette» geführt werden. Diese Applikation kann sowohl auf dem Smartphone/Tablet, wie auch im Web-Browser aufgerufen werden. Neben den verfügbaren Anlagen werde die Applikation auch Sperrungen von öffentlichen WC-Anlagen aufgrund technischer Probleme oder Vandalismus anzeigen.

Die Applikation wird stadtintern durch das Geoinformationszentrum (GIS) entwickelt und soll ab 1. Januar 2023 kostenlos zur Verfügung stehen. Die QR-Codes, die bisher nur bei temporären Anlagen eingesetzt wurden, sollen künftig bei allen öffentlichen WC-Anlagen der Stadt Luzern verfügbar sein. Über diese können Benützenden Rückmeldungen zur WC-Anlage geben. Dies ermögliche es, bei gemeldeten Schäden rasch Massnahmen einzuleiten.

Investitionen von rund 7,3 Millionen Franken

Zwischen 2023 und 2026 seien für den «Masterplan 3» Investitionen von insgesamt rund 4,1 Millionen Franken geplant. In den Folgejahren bis 2032 liegen die prognostizierten Investitionen bei rund 3,2 Millionen Franken. Die priorisierten Massnahmen sollen je nach Kompetenzstufe von der Dienstabteilung Immobilien, der Baudirektion oder vom Stadtrat bewilligt werden, wie es bei der Stadt Luzern heisst. Aus diesem Grund enthalte der Planungsbericht, der voraussichtlich am 22. Dezember 2022 im Grossen Stadtrat behandelt wird, keine Kreditanträge. (stg)