Wegen Umbau Erneuter Transportflug in der Stadt Luzern – transportiert werden Klimageräte Anfang September werden mehrere Transportflüge an der Haldenstrasse in Luzern durchgeführt. Dies, um Klimageräte zu transportieren.

Schon wieder findet in der Stadt Luzern ein Transportflug statt: Wegen eines Umbaus an der Haldenstrasse 19 werden am Mittwoch, 6. September, mehrere Transportflüge per Helikopter durchgeführt. Gemäss Mitteilung der Stadt Luzern werden dabei Klimageräte transportiert.

Der Einsatz werde zirka zehn Minuten dauern, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Ausweichdatum sei der 7. September. Bewilligungen für den Flug lägen vor.

Der Sofatransport in der Luzerner Altstadt Anfang August. Bild: Patrick Hürlimann (7. 8. 2023)

Bereits Anfang August wurde in der Stadt ein Helikopterflug durchgeführt. Dies, um ein Sofa in eine Wohnung am Brandgässli zu transportieren. (mha)