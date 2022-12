Der Wasserturm, ein Postauto und ein Bohrer. All das und noch vieles mehr hängt am Christbaum von Annerös Künzli aus Emmen. Sie sammelt seit Jahren Christbaumkugeln. Mittlerweile sind es fast 2000, wie PilatusToday berichtet. Im Video erzählt Künzli, wie sie zu ihrem Hobby gekommen ist und was ihre Familie dazu sagt.