Weihnachtsbeleuchtung Die Stadt Luzern leuchtet in der Adventszeit mit Kerzenlicht statt LED Die Lichterketten fallen der Energiekrise zum Opfer: Der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern verzichtet aufgrund von Sparmassnahmen auf die elektrische Beleuchtung – stattdessen sollen 500 Laternen die Luzerner Innenstadt erhellen.

Die weihnachtlich leuchtenden Brücken, Gassen und Plätze der Luzerner Innenstadt sind für das Weihnachtsgeschäft zentral – aber eigentlich sind sie vor allem emotional von Bedeutung. Jeweils Anfang Oktober lässt der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern die ersten Lichter montieren, damit die Leuchtenstadt ab Ende November bis Neujahr ihrem Namen gerecht werden kann.

Doch in diesem Advent kommt alles anders: Der Verein Weihnachtsbeleuchtung verzichtet auf die traditionellen elektrischen Lichter in Luzern. Vereinspräsident André Bachmann sagt anlässlich der Medienorientierung: «Es wäre ein grosses Risiko, zum heutigen Zeitpunkt Aufträge in dieser Grössenordnung zu verteilen und unverantwortlich, damit die künftige Finanzierung des Vereins zu gefährden, falls ein Betrieb im Advent dann nicht möglich wäre.»

Weihnachtsbeleuchtung in Luzern: Dieses Jahr wird die Stadt nicht wie gewohnt erleuchten. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. November 2021)

Luzern soll im Advent 2022 nicht dunkel sein

Der Verein Weihnachtsbeleuchtung hat ein alternatives Konzept ausgearbeitet. Dazu gehören 500 Kerzenlaternen, mit jeweils drei Kerzen. Produziert hat dies eine Luzerner Kerzenfabrik mit extra lang brennenden Kerzen. Noch geprüft wird, ob sich ein Weihnachtsbaum aufstellen lässt, der mit Muskelkraft Energie produziert und so erleuchtet wird. Bachmann: «Hier sind noch technische Abklärungen, Sicherheitskonzepte und Bewilligungen ausstehend.»

Mit Spannung erwartet: Die Information der Verantwortlichen über die Auswirkungen der Energiekrise auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung. Bild: Sandra Monika Ziegler (Luzern, 30. September 2022)

Zudem werden Luzerner Windlichter unter die Bevölkerung gebracht, diese werden verkauft und so könne jeder und jede etwa zur Finanzierung beitragen. Was aber bereits feststeht, ist der Illuminationsevent. Der findet am 24. November am Abend vor dem Luzerner Rathaus statt. André Bachmann ist überzeugt dass mit dem alternativen Projekt eine weihnächtliche Stimmung aufkommt.

In der Stadt Willisau sind die Würfel noch nicht gefallen, der Entscheid über die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung steht noch aus. Laut Gerhard Trachsel, Leiter Bau und Infrastruktur werde dies vom Stadtrat Ende Oktober entschieden. Der Countdown läuft auch für Sursee. Der Chlausmärt sei nur noch eine Frage der Zeit ist auf ihrer Homepage zu lesen. Ob überhaupt und wie es um die Beleuchtung steht werde in den nächsten Tagen durch eine Kommission bestimmt, wird auf Anfrage mitgeteilt.

Update folgt.