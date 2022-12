Weihnachtsverkauf Brettspiele, Weihnachtspullis und das «Blutbuch» – diese Geschenke gehen in Luzern über den Ladentisch Was kaufen Luzernerinnen und Luzerner, um die Festtage zu geniessen oder anderen eine Freude zu machen? Für Spielsachen und Wein geben sie gerne Geld aus. Gespart wird eher bei der Elektronik.

Im Spielwarenladen Spielkiste läuft der Weihnachtsverkauf. Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

In der «Spielkiste» in Luzern hat sich kein eindeutiger Verkaufsschlager herauskristallisiert. «Auffallend ist aber der ungebrochene Trend hin zu Brett- und Kartenspielen, die man mit der ganzen Familie spielen kann», sagt Filialleiterin Tiziana Di Maggio. Während der Pandemie hätten Familien diese wiederentdeckt und jetzt Lust auf neue Spiele.

Der Umsatz bewege sich bisher im Rahmen der Vorjahre. «Bei Kindern spart man am wenigsten gern, das merken wir», so Di Maggio. Manche schwenkten bei Alternativen aber schon auf die jeweils günstigere um. Im Spielzeugladen gingen die ersten Weihnachtsgeschenke im Oktober über den Tisch. «Viele Leute planen wieder länger im Voraus, das war vor Corona komplett anders», erklärt die Filialleiterin.

Bei der Geschenkauswahl verlässt sich die Kundschaft gerne auf Auszeichnungen. Das «Spiel des Jahres» in der Kategorie Kinder ist beispielsweise «Zauberberg». Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Lego, Kreativsets und hässliche Pullover sind beliebt

Auch die Medienstelle der Migros Luzern schreibt, dass die Kundinnen und Kunden für Spielwaren «im Durchschnitt etwa gleich viel Geld ausgeben» wie 2021. Lego, Barbie, Spielzeugfahrzeuge und Kreativsets zählen zu den Spitzenreitern. Auch bei Coop ist die Nachfrage nach Lego-Artikeln hoch. Auffallend sei zudem die Nachfrage nach Musikboxen und Musiksystemen, schreibt deren Medienstelle.

Bei Manor sind gemäss Medienstelle überdies Plüschtiere der Renner. Und insbesondere in den Filialen in Luzern und Emmen seien «Ugly Christmas Sweaters» – zu Deutsch: hässliche Weihnachtspullover – «sehr stark nachgefragt» worden. Dies sind Pullover mit Weihnachtssujets wie Rentieren, Tannenbaum oder Weihnachtsmann.

Kundschaft ist preissensibler geworden

Veränderungen machen sich bei Dekorationsprodukten oder Elektronik bemerkbar. «Aufgrund der stärkeren Sensibilisierung für Stromsparmassnahmen hat die Nachfrage nach Weihnachtsbeleuchtung wie Lichterketten und Co. abgenommen», so die Migros Luzern. Auch bei Jumbo ist die Nachfrage dafür «eher verhalten». Dafür werden dort mehr Kerzen verkauft.

In den Elektronikabteilungen der Geschäfte zählen Smartphones, Tablets, Spielkonsolen sowie elektronische Beautyprodukte zu den meistverkauften Artikeln. Dass einige Menschen sparen, spüren etwa Interdiscount und microspot.ch. «Die Kundinnen und Kunden sind dieses Jahr preissensibler geworden und achten verstärkt auf Aktionen und Schnäppchen», so deren gemeinsame Kommunikationsstelle.

Weine aus der Toskana punkten

Der Wein- und Spirituosenhändler Schubi Weine in Luzern hingegen spürt bis jetzt nicht, dass Sparen angesagt ist. «Wir liegen aktuell bei den Verkaufszahlen immer noch über dem Vor-Corona-Niveau», sagt Inhaber und Geschäftsführer Pius Schumacher. «Besonders beliebt sind Single Malt Whiskeys, gerade Raritäten oder limitierte Ausgaben als Sammlerstück oder Geschenk.» Die Kundschaft bestellt auch online, in den Laden zieht es jene, die Beratung wünschen oder die Getränke degustieren wollen.

Bei den Weinen punktet ein Nachbarland. «Italienische Weine sind sehr gefragt, nach wie vor etwa die ‹Supertuscans›», erklärt Schumacher. Das sind in der Toskana produzierte Weine, jedoch mit internationalen Rebsorten. Unter den Schweizer Produkten sei vor allem Weisswein beliebt. Aber: «Dieses Jahr gibt es davon weniger wegen der sehr kleinen Ernte im letzten Jahr. Die sind teilweise schon ausverkauft.»

Ungestört stöbern im Buchladen

In der Buchhandlung Hirschmatt in Luzern schwingt ein Titel obenaus. «‹Blutbuch› von Kim de l’Horizon ist ein grosser Hit», sagt Geschäftsführer Jörg Duss. Ob das mit Preisen ausgezeichnete Werk zum Selber-Lesen oder Verschenken gekauft werde, wisse er aber nicht immer. «Im November und Dezember laufen vor allem Romane sehr gut», erklärt Duss weiter, «auch von weiteren Schweizer Autorinnen und Autoren.»

Der Betrag, den eine Kundin oder ein Kunde pro Einkauf ausgebe, sei zwar nicht gesunken, sagt Duss. Aber: «Es kommen weniger Leute einfach so zum Stöbern vorbei.» Den Vor-Corona-Umsatz habe man noch nicht wieder erreicht. Die Leute bewegten sich wohl nicht mehr gerne in einer Menge. Das Angebot «Buchgenuss nach Ladenschluss» hingegen wird rege gebucht: Hierbei können Leseratten an Werktagen abends allein oder nur mit ausgewählten Freunden im Laden schmökern. «Mittlerweile wird dies etwa alle zehn Tage genutzt.»