Weihnachtszauber So geht nachhaltiges Schenken (wenn man halt doch nicht ganz darauf verzichten will) Sie sind kein Weihnachtsmuffel, aber der Berg an unnützen, Plastik-verpesteten Kitschobjekten raubt Ihnen die besinnliche Stimmung? Hier kommt Hilfe.

Es gibt sie zwar, die konsequenten Gschänkli-Puritaner und Weihnachtszauber-Verweigerinnen («Weihnachten, das ist nur Konsum und Kapitalismus»). Und doch, insgeheim, freuen sich meist auch jene, die Nachhaltigkeit und Konsumverzicht grossschreiben, über ein Geschenk zur Weihnachtszeit. Oder über das Beschenken der Liebsten. Nur das Richtige muss es sein. Hier ein paar Vorschläge:

Mixer, Socken und Co.

Sie sind als Geschenk in Verruf geraten, die nützlichen Alltagsgegenstände. Und klar, der dritte Mixer, das vierzigste Paar Socken, tun dem Klima keinen Gefallen. Aber Gegenstände und Esswaren, die auch sonst gekauft werden müssten, stehen ganz weit oben im Nachhaltigkeitsranking. Und als Geschenk darf es dann auch ein Extra sein – das teurere Bio-Olivenöl oder ein besonders schönes Abtrocknungstuch.

Schenken Sie ein zweites Leben

Natürlich, ein Geschenk von Tutti.ch oder Ricardo, den grossen Secondhand-Plattformen, tönt nicht gerade romantisch. Ungerechtfertigt! Schliesslich macht es doch nur Sinn, Gegenständen ein zweites Leben zu ermöglichen. Wer beim Schenken gerne in Läden stöbert, dem seien Secondhand-Boutiquen und Brockenstuben empfohlen.

Unter Umständen entgehen Sie so auch der Dauerberieselung mit amerikanischen Weihnachtssongs. Und wenn Sie gerade dies schätzen, so finden Sie auf Spotify und Co. bestimmt eine passende Playlist, um sich in weihnachtliche Einkaufsstimmung zu versetzen.

Selbstgemachtes geht immer

Die Ausrede, dazu sei man nicht in der Lage, können Sie vergessen! Im Internet akkumulieren sich seit Jahren die Anleitungen für Gewürzöle, Backmischungen und Schlüsselbretter. Sollten Sie zu den Nachhaltigkeitsprofis gehören, wenden Sie auch gleich noch die RRR-Regel an: Reduce, Reuse, Recycle. Zu Deutsch: Reduzieren, wiederverwerten und rezyklieren.

Gutes Geschäft

Natürlich können Sie auch etwas nachhaltig Produziertes kaufen. Fündig werden Sie an unterschiedlichsten Orten. Das kann auch einer der vielen Onlinehändler sein. Hier gilt es aber, einen Blick auf die tatsächliche Nachhaltigkeit zu werfen. Denn 20 Prozent Bio-Baumwolle sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch wirkliche Nachhaltigkeit sieht anders aus. Greenwashing ist hier das Stichwort.

Besonders zu empfehlen sind lokale Produzentinnen und Produzenten. Sei dies ein Stand am Weihnachtsmarkt, der Hofladen nebenan oder ein lokales Designunternehmen. Übrigens verkaufen auch einige Designerinnen und Künstler auf ihren eigenen Websites ihre Produkte – stöbern lohnt sich!

Das immaterielle Geschenk

Zeit verschenken – das tönt nach einer Idee von gestressten Millennials. Aber ein gemeinsamer Ausflug, ein gemeinsames Essen ist tatsächlich auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive eine gute Idee. Sofern es kein Shopping-Weekend in Paris, Reise mit dem Flugzeug inklusive, ist.

Die papierne Botschaft

Verschenken Sie Worte. Der Klassiker ist natürlich die Weihnachtskarte. Das ist nicht nur eine besonders kostengünstige und nachhaltige, sondern auch eine besonders persönliche Art, jemandem eine Freude zu bereiten.

Für Mutige gibt es die radikale Variante: das gesprochene Wort. Bevor Sie aber eine feierliche Rede schwingen, schätzen Sie Ihre Rhetorik-Fähigkeiten ein. Und seien Sie ehrlich zu sich selbst beim Abschätzen des Langeweile- und Peinlichkeitspotenzials. Ansonsten führen Ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen rasch zu zwischenmenschlichen Verstimmungen.

Eine karitative Spende

Viele Hilfsorganisationen bieten sogenannte Geschenkspenden an. Das Prinzip ist simpel: Sie überweisen das Geld und ermöglichen so wahlweise den Bau von Solaranlagen, Spitälern oder Kloschüsseln an anderen Orten der Welt.

Im Gegenzug erhalten Sie meist ein Zertifikat der Organisation, dass Sie der beschenkten Person hübsch verpackt überreichen können. Auch hier gilt: Genau hinschauen, was mit dem Geld genau gemacht wird! Das Zewo-Gütesiegel hilft beim Beurteilen, ob Ihr Geld auch am richtigen Ort landet.

Letzte Option: Die Verpackung

Und wenn Sie doch keine nachhaltige Geschenkoption finden, die Ihnen genehm ist: Probieren Sie es doch mit der Verpackung. Sie können Geschenkpapier und Couvert für einmal ganz weglassen (was sich auch bei Material- oder Zeitmangel anbietet – gute Ausrede inklusive). Oder wie wäre es mit Zeitungspapier?

Einen besonderen Artikel auszulesen ist sowieso persönlicher, als das zwölfte Glitzer-und-Kugeln-Geschenkpapier unter dem Weihnachtsbaum beizusteuern. Sie erhalten hiermit die freundliche Genehmigung, auch die Printausgabe dieser Zeitung für nachhaltige Geschenkzwecke zu missbrauchen.