Wettbewerb Wäscheklammern, Föhne und Ronald McDonald: Das sind die beschte Fasnachtsgrende 2023 Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Februar 2023) Die Sieger des Fasnachtswettbewerbs «De beschti Grend» der «Luzerner Zeitung» und des Lozärner Fasnachtskomitees sind gekürt.

140 Sujets haben sich an der Luzerner Fasnacht dieses Jahr für «de beschti Grend» ablichten lassen. Am Güdisdienstag fand im Hotel Schweizerhof die Prämierung der kreativsten Grende statt. Die Preise übergaben die Meister und Präsidenten der vier grossen Zünfte und Gesellschaften der Stadt Luzern sowie des Lozärner Fasnachtskomitees LFK. Die Gewinner im Überblick:

14 Bilder 14 Bilder Platz 1

Kategorie Einzelmaske

Stefan Scheuteri aus Oberdorf

Sujet: Ronald McDonald Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Februar 2023)

Bei der Kategorie «Familien» war es in diesem Jahr eine denkbar knappe Sache: Nur gerade ein paar Dutzend Stimmen machten den Unterschied zwischen den Top drei in dieser Kategorie aus. Knapp über 1300 Stimmen bekam die Familie Fischer aus Buchrain. Nur ein paar Stimmen weniger bekamen die Familien Ardizzon (Emmenbrücke) und Amstad (Buchrain). Sie erhielten jeweils über 1200 Stimmen.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Februar 2023)

Für Ralph, Monika, Romina und Leana hat sich das Sujet schon lange abgezeichnet. «Eigentlich wollten wir die Idee mit den Wäscheklammern schon vor drei Jahren umsetzen», erzählt Mutter Monika, «aber dann kam die Pandemie». Umso erleichterter sei man, das Sujet «Zämmehebe» dieses Jahr umgesetzt zu haben. Wahnsinnig positiv sei das Echo aus der Bevölkerung gewesen. Vater Ralph: «Ich lief meistens voraus und musste daher auch am meisten für Selfies hinstehen.» Aber diese Freude bereite man den Fasnachtsbegeisterten sehr gerne.

Die Gewinner in der Kategorie Kleingruppen treten unter dem Sujet «Föhni Fasnacht» auf. Für Erika und Dave Erismann, Isabel und Philippe Riklin sowie Föhny-Tömmy kam die Inspiration für die Kostüme aus einem Magazin. «Beim Durchblättern bin ich auf ein Foto von einem Retro-Föhn gestossen», erzählt Erika, «da wusste ich: Das wird unser Grend an diesjährigen Fasnacht.» Was auf dem Foto aber nicht zur Geltung kommt: Die Föhne funktionieren tatsächlich auch. «Das war eine technische Herausforderung. Wir konnten erst am Dienstag vor dem Schmudo eine Lösung finden», erklärt Dave. Im Grend sind Server-Lüftungen verbaut, Strom beziehen die Lüftungen aus Bleiakkus im Rucksack. «Es kommt zwar nur kalte Luft raus, aber wir wollen den Klimawandel ja nicht noch mehr anheizen», erzählt die Gruppe lachend.

In der Kategorie «Einzelmasken» schafft es Stefan Scheuteri aus Oberdorf an die Spitze. Auch bei ihm Betrug die Differenz zum Zweitplatzierten weniger als 100 Stimmen. Er habe einmal ein ähnliches Design im Internet gesehen, das gab die Inspiration für seinen Grend. «Spannend ist ja, dass McDonalds den ‹Ronald› seit vielen Jahren nicht mehr verwendet – weil er halt eben für so viele Gruselkostüme gebraucht wird», erklärt Stefan die Geschichte hinter dem Sujet. «Ich war überrascht, wie viele junge Personen mich trotzdem erkannten», so Stefan weiter, «ich durfte denn auch gefühlt tausend Selfies mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern machen».

Und hier nochmals alle Grende im Überblick: