Wetter Hitze in Luzern: Die einen freut’s, die anderen leiden Wie lebt und arbeitet Luzern unter Rekordtemperaturen? Bauunternehmen setzen auf frühen Feierabend, Marktfahrerinnen auf fleissiges Bewässern, die Spitex auf Sensibilisierung – und die Badi, die platzen aus allen Nähten.

Die Zentralschweiz schwitzt: Seit Tagen steigen die Temperaturen, am Dienstag knackte das Thermometer in Luzern sogar die 35-Grad-Marke, was der Stadt den heissesten Tag dieses Jahres bescherte. Während die Badi Gäste abweisen müssen, leiden andere unter der sengenden Sonne: ältere Menschen, Arbeitende auf der Baustelle – und die 430’000 Schweine im Kanton Luzern.

Für vulnerable Personen können heisse Temperaturen gefährlich, gar tödlich sein – etwa für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Die Spitex Stadt Luzern hat deshalb im vergangenen Sommer eine Art Hitzeüberwachung für ihre Klientinnen und Klienten eingeführt. «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen auf ihren Einsätzen vulnerable Personen, wie es ihnen mit der Hitze geht, geben Empfehlungen ab und unterstützen sie», sagt Nicole Zeller, Mitglied der Geschäftsleitung. Was zu heiss ist, sei dabei von Person zu Person unterschiedlich: Für manche könnten schon 25 Grad ein Problem darstellen. «Aber 30 Grad ist für viele wirklich heiss», sagt Zeller.

Anfällige Personen werden dabei proaktiv angesprochen, wenn die Spitex-Angestellten Handlungsbedarf sehen. Das sei wichtig, betont Zeller, denn nur wenige würden sich von sich aus melden. Viele vulnerable Personen können sich nicht proaktiv Hilfe holen oder sie unterschätzen ihre persönliche Gefährdungssituation. Das Angebot käme gut an. Nicht nur, weil die Unterstützung kostenlos und in die bestehenden Einsätze integriert ist, sondern auch, weil es auf Partizipation setzt. «Wir beraten und helfen, kontrollieren können wir aber nicht. Schlussendlich liegt die Umsetzung in der Verantwortung jedes Einzelnen.»

Die Anlaufstelle Alter der Stadt Luzern bietet einen Gratisservice für Alleinstehende im Alter von über 75 Jahren im Umgang mit Hitze: Auf Wunsch erkundigt sich die Stadt nach dem Wohlbefinden älterer Menschen und ergreift allenfalls Massnahmen. Anmelden kann man sich unter 041 208 77 77 oder per E-Mail anlaufstelle.alter@stadtluzern.ch.

Der Hitze besonders ausgeliefert sind auch Poliere, Maurerinnen und Betonwerker auf Baustellen. «An Hitzetagen ist die Unfallgefahr grösser, denn das warme Wetter macht müde», sagt Kurt A. Zurfluh, Geschäftsführer der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände (ZBV). Entsprechend habe es nun grösste Priorität, die Mitarbeitenden zu schützen.

Aus diesem Grund würden die Arbeitgeber einerseits Mineralwasser auf die Baustellen liefern, anderseits gebe es an Ausnahmetagen angepasste Arbeitszeiten: «Viele Unternehmungen beginnen früher mit der Arbeit», so Zurfluh. Das bedeutet konkret: Beginn um fünf Uhr morgens, Feierabend zwischen zwei und drei Uhr am Nachmittag.

«Wir stehen in einem Spannungsfeld mit den Menschen, die länger schlafen wollen. Aber wir hoffen auf Verständnis der Nachbarschaften», sagt Zurfluh und fügt an: «So können die Arbeitenden in den Schatten gehen, bevor es richtig heiss wird – oder direkt in die Badi.»

Ein Bauarbeiter kühlt sich auf der Baustelle der Implenia an der Güterstrasse in Luzern mit Wasser ab. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. 7. 2023)

Für die knapp 430’000 Schweine im Kanton Luzern sind Hitzetage eine echte Plage. «Weil sie keine Schweissdrüsen am Körper besitzen, können sie nicht schwitzen. Für Schweine ist eine Abkühlung durch Wassersprinkler deshalb sehr wichtig», sagt Astrid Murer, Beraterin für Tierhaltung und Tierzucht am Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain. Halten sich Schweine im Freien auf, sorgen Wassersuhlen für Abkühlung.

Auch den rund 70’000 Kühen im Kanton Luzern macht die Hitze zu schaffen – ihre Wohlfühltemperatur liegt zwischen 0 und 15 Grad. Dennoch ertragen Kühe die Hitze besser als Schweine, da sie Schweissdrüsen besitzen.

In Kuhställen werden vor allem Ventilatoren verwendet, und zwar bereits ab 20 Grad. «Schon ab 22 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent können Kühe Hitzestresssymptome wie eine erhöhe Atemfrequenz aufweisen. Auch die Milchleistung kann zurückgehen», sagt Murer. Sprinkler würden in Kuhställen ebenfalls eingesetzt. Wichtig ist laut der Agronomin, dass die feuchte Luft aus dem Stall befördert wird, da Kühe besser Wärme abgeben können, wenn die Luft nicht mit Wasser gesättigt ist. Apropos Wasser: Bei hohen Temperaturen benötigen Kühe pro Tag bis zu 250 Liter Wasser.

Steigt das Thermometer über 15 Grad, beginnen sich auch Schafe nicht mehr wohlzufühlen. Besonders unangenehm sind hohe Temperaturen für Tiere, die im Frühling nicht geschoren wurden: Unter der dicken Wollschicht kann es zu einem Hitzestau kommen. Die Hitzeempfindlichkeit ist denn auch mit ein Grund, dass viele der etwas über 20'000 Luzerner Schafe den Sommer auf Alpen verbringen, wo die Temperaturen aufgrund der höheren Lagen tiefer sind.

Für Schweine ist eine Abkühlung durch Wassersprinkler wichtig. Symbolbild: Benjamin Manser

Für die Badi sind Hitzetage Freudetage: «Das ist für uns natürlich toll», sagt Marcel Wiesler, Geschäftsleiter des Strandbads Lido. Am vergangenen Sonntag hätten 3800 Gäste im Strandbad Abkühlung gesucht – ein guter Wert für den Ferienbeginn, so Wiesler. «Für uns ist das aber nichts Aussergewöhnliches. Wir sind gut organisiert für solches Wetter.» Auch die Gäste tragen ihren Teil dazu bei, dass es an Hitzetagen nicht zu Zwischenfällen kommt: Die Leute cremen sich ein, Schattenplätze seien immer als Erstes belegt, und auch die Sonnenschirme, die das Bad vermietet, seien jeweils rasch weg.

«Das Verständnis, sich vor Sonne und Hitze zu schützen, ist gross.»

Die Luzerner Seebadi erinnert seine Gäste mit einem Infozettel daran, wie man sich an Hitzetagen am besten verhält: genug trinken, einen Sonnenhut tragen, leichtes Essen zu sich nehmen, auf Alkohol verzichten. «Wir haben den Zettel extra wegen der hohen Temperaturen aufgehängt», erzählt der stellvertretende Geschäftsführer, Camillo Milesi. Auch die Seebadi ist in diesen Tagen gut besucht – so gut, dass man am Montagabend sogar Gäste abweisen musste. «Wir waren voll und haben eine Stunde lang nur Leute reingelassen, wenn wieder jemand raus war», sagt Milesi. Das fordern auch die Badmeister der Seebadi. An Spitzentagen seien jeweils zwei Personen im Einsatz statt nur eine, sagt Milesi. «Mehr Augen sehen mehr.»

Auf dem Luzerner Wochenmarkt grüsst man sich am Dienstagvormittag mit «Heiss heute, nicht?». Zwar geht ein kühler Wind, doch einzelne Marktfahrer und -fahrerinnen müssen sich trotzdem der Hitze anpassen. Einer davon ist Marc Hollenstein, der an der Salatbar der Bio-Gemüsegärtnerei von Mark Willimann in Triengen arbeitet. «Abgesehen von den Tomaten haben es die meisten Gemüsesorten nicht gerne zu heiss», erzählt er – weder auf dem Feld noch im Regal. Hollenstein bewässert die Erzeugnisse an einem heissen Markttag deshalb mehrmals täglich. «Besonders der Schnittsalat benötigt bei warmem Wetter mehr Wasser», sagt er. So käme er gut durch den Vormittag, am Mittag wird wieder abgebaut.

Marktfahrer Marc Hollenstein bewässert das Gemüse am Luzerner Wochenmarkt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. 7. 2023)

Sälmi Töngi von der Alpkäserei Gerschnialp gibt sich optimistisch. «Ich mag das tropische Wetter», sagt der Obwaldner schmunzelnd. Drinnen werde der Käse ohnehin viel schneller «räs» als draussen in der feuchten Luft. «Einige hatten schon Angst, wir Marktfahrer seien heute wegen der Hitze nicht hier», sagt er. Für ihn keine Option: «Man muss sich anpassen wie ein Tier!»