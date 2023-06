Wetterwarnung Ab sofort gilt in der Region Luzern grosse Unwettergefahr mit Starkregen und Sturmböen SRF Meteo warnt für die Agglomeration Luzern ab sofort bis um 18.30 Uhr vor einer grossen Unwettergefahr.

Die aktuelle Wetterwarn-Karte von SRF Meteo, Stand Montag 15.45 Uhr. SRF Meteo

«Agglomeration Luzern, Gewittergefahr, Blitze, starker Regen und Sturmböen möglich (Warnstufe «Orange»). Ab sofort bis 18.30 Uhr»: Das schreibt SRF Meteo auf der Website, auf der Wetterwarnungen publiziert werden.

Der Himmel über Luzern verdunkelte sich am Nachmittag. Quelle Webcam LUKS

Ansonsten aber bleibt die Temperatur hoch – und es wird in den nächsten Tagen noch heisser. Den Spitzenwert in Sachen Temperatur ist diese Woche in Luzern für Dienstag und Mittwoch angesagt, wo es über 30 Grad warm werden könnte. Eine leichte Abkühlung folgt am Freitag, dann fällt die Temperatur um 8 Grad auf 23 Grad zurück. (mme)