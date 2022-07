Willisau Streetfood, Musik und eine «Tour dö Willisau»

An den Wochenenden vom 20./21. und 27./ 28. August findet jeweils von 10 bis 17 Uhr auf dem Bowi-Areal an der Ettiswilerstrasse das «Street, Food ‘n Music» statt. Angeboten werden unter anderem regionale Produkte und Spezialitäten. Insgesamt treten 84 Show­acts – verteilt auf drei Plattformen – im 20-Minuten-Takt auf.

Irene Brügger, alias Frölein Da Capo, präsentiert mit Anekdoten und Illustrationen in ihrer «Tour dö Willisau» insgesamt 12 Ausflugsziele in der Region. Die Anekdoten und Ausführungen zu geschichtlichen Hintergründen, Sagen und anderen Informationen können jederzeit abgehört werden und sollen Inspiration für den nächsten Ausflug liefern, heisst es in einer Mitteilung. Wer vor Ort ein originelles Bild macht, kann am Wettbewerb teilnehmen. Zu gewinnen gibt’s Preise von Bowi, Rent a Bike und FoodTrail. Mehr Informationen unter www.willisau-tourismus.ch. (chm)