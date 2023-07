Wirtschaft CEO Godi Koch verlässt die Pilatus-Bahnen nach 18 Jahren Godi Koch, CEO der Pilatus-Bahnen, verlässt das Unternehmen per Ende Mai 2024 infolge Frühpensionierung.

Nach 18 Jahren ist Schluss: Godi Koch verlässt infolge einer Frühpensionierung die Pilatus-Bahnen. Bild: Eveline Beerkircher

Godi Koch trat 2006 bei den Pilatus-Bahnen als CFO ins Unternehmen ein und wurde 2014 vom Verwaltungsrat zum CEO ernannt. Nun wird er die Bahnen per Ende Mai 2024 infolge Frühpensionierung verlassen – nach seinem 62. Geburtstag. Wie das Unternehmen mitteilt, habe er mit seinem Wirken die erfolgreiche Entwicklung in den letzten 18 Jahren massgeblich mitgeprägt. In seine Zeit als CEO fallen die Grossprojekte Dragon Ride, Erlebnispark Fräkmüntegg und die Neukonzeption der steilsten Zahnradbahn der Welt.

Der Verwaltungsrat habe den Rücktritt mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen und den Nachfolgeprozess in die Wege geleitet. Der Verwaltungsrat bedanke sich bereits heute für die grosse Arbeit, die Godi Koch in den vergangenen 18 Jahren für das Unternehmen geleistet habe. (sfr/gr)