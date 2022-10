Noch bis am 16. Oktober herrscht buntes Treiben auf dem Inseli und vor dem Bahnhof Luzern. Schausteller locken mit ihren Fahrgeschäften die Massen an und Marktfahrerinnen bieten der Kundschaft ein vielfältiges Warenangebot zum Kauf an. Testen Sie Ihr Wissen über die Lozärner Määs in unserem Quiz.