Wissenschafts-Festival Sibylle Berg, Reto Knutti und Daniel Cohn-Bendit erklären in Luzern die Welt Eine hochkarätige Talkreihe findet dieses Wochenende im Hotel Schweizerhof in Luzern statt.

Sibylle Berg. Martin Schutt / DPA-Zentralbild

«Kluge Köpfe erklären die Welt»: Unter diesem Motto findet am Wochenende das Wissenschafts-Festival «Salon Public» im Hotel Schweizerhof in Luzern statt. Dabei treten namhafte Referentinnen und Referenten auf. Unter ihnen der Publizist und grüne Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit, der ETH-Klimaforscher Reto Knutti, die Schriftstellerin Sibylle Berg und Jakob Augstein, Journalist und Miteigentümer des Spiegel-Verlags. Sie diskutieren über Zukunftsszenarien rund um Ökologie, Gesellschaft und Technologie. Moderiert werden die Diskussionen von Journalist und Medienmanager Roger de Weck. Der Salon Public bezeichnet sich auf seiner Website als «Volksuniversität, die der Bevölkerung nicht nur die Angst vor der Zukunft nehmen soll, sondern auch das Vertrauen in die Wissenschaft stärkt». Mehr Informationen sowie Tickets für die Veranstaltungen am Freitag und Samstag gibt es auf www.salon-public.ch. (rk)