Verschwundener Zeitmesser Wo ist die Uhr am Luzerner Bahnhof geblieben? Die Uhr befindet sich derzeit in Revision und erhält eine neue Beleuchtung. Bis sie zurückkehrt, dauert es noch eine Weile.

Die Uhr am Haupteingang des Bahnhofs Luzern befindet sich derzeit in Revision. Bild: Simon Mathis (Luzern, 29. 8. 2023)

Einzelnen Passantinnen und Passanten ist es vielleicht schon aufgefallen: Die Uhr über dem Haupteingang des Luzerner Bahnhofs glänzt zurzeit durch Abwesenheit. Etwa seit vergangener Woche fehlt der Zeitmesser, der bis anhin über dem SBB-Logo gehangen ist. Die Uhr wird allerdings bald zurückkehren, wie die SBB auf Anfrage mitteilen.

«Sie befindet sich derzeit in Revision», schreibt SBB-Sprecher Martin Meier. «Das Uhrwerk muss ersetzt werden und die Beleuchtung wird erneuert.» Neu soll das Zifferblatt mit LED-Leuchten beleuchtet werden. Die Uhr werde, Stand heute, Ende September wieder an den gewohnten Platz zurückkehren. Wer auf dem Bahnhofplatz dennoch rasch einen Blick auf die Zeit werfen will, muss sein Auge nicht weit schweifen lassen; denn die Uhr am alten Torbogen ist nach wie vor vorhanden und funktioniert einwandfrei.

Luzerner Bahnhofsuhren erzählen Geschichten

Zeitmesser am Bahnhof Luzern sorgen immer mal wieder für Diskussionsstoff. So verschwanden vor ein paar Jahren die Uhren an der Strassenlampe auf der Kreuzung Pilatusstrasse/Zentralstrasse. Das löste sogar einen Vorstoss im Luzerner Stadtparlament aus – zuständig für diese Uhren sind nämlich nicht die SBB, sondern ist die Stadt Luzern. Inzwischen sind die Chronometer wieder zurück.

Zog Blicke auf sich: die völlig weisse Uhr am Torbogen. Archivbild: Luzerner Zeitung (2015)

Die Luzerner Bahnhofsuhren sorgen hin und wieder auch für amüsante Schlagzeilen. So mussten die SBB 2015 die Uhr beim Torbogen weiss abdecken, weil sie die falsche Zeit anzeigte – so konnte man Verspätungen der Passagiere vermeiden. Auch die Uhr am Haupteingang, die sich jetzt in Revision befindet, leistete sich einen Aussetzer. 2021 hatte der Sekundenzeiger offenbar die Kontrolle verloren; er drehte sich mal vor und mal zurück.

Die bekannteste Luzerner Bahnhofsuhr ist allerdings eine historische. Es handelt sich um jene, die laut dem Journalisten Peter A. Meyer beim Bahnhofsbrand von 1971 um 9.03 Uhr stehen geblieben sein soll. Kurz nach 9 Uhr stürzte die Kuppel des Gebäudes ein. Die Einweihung des neuen Bahnhofs erfolgte denn auch am 5. Februar 1991 um 9.03 Uhr – exakt 20 Jahre nach dem Stehenbleiben der Uhr.