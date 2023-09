Wohnungsmarkt In kaum einer Luzerner Gemeinde stehen so viele Wohnungen leer wie in Emmen – wie kommt das? Über 420 Wohnungen sind in Emmen verfügbar. Das ist kantonsweit ein Spitzenwert. Und in der Agglomeration Luzern sticht die Gemeinde noch aus einem anderen Grund hervor.

Freie Wohnungen sind rar. Gemessen am gesamten Wohnungsbestand sind im Kanton Luzern mit 0,96 Prozent nur wenige Objekte verfügbar, wie unsere Zeitung kürzlich berichtete. Die sogenannte Leerwohnungsziffer lag damit am Stichtag 1. Juni gemäss der Erhebung von Lustat Statistik Luzern unter der 1-Prozent-Marke. Doch regional gibt es grosse Unterschiede.

Ein Spezialfall ist die Gemeinde Emmen. Am Stichtag weist sie 420 leer stehende Wohnungen aus. Die Gemeinde mit über 30'000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt damit kantonsweit auf Platz 2 – nur knapp hinter der mehr als doppelt so grossen Stadt Luzern (542 Wohnungen). Jede fünfte leer stehende Wohnung im Kanton Luzern befindet sich in Emmen.

Berücksichtigt man den Wohnungsbestand pro Gemeinde, zeigt sich der Sonderfall Emmen noch deutlicher: Emmen hat eine Leerwohnungsziffer von 2,75 Prozent und lässt damit sämtliche grösseren Gemeinden in Stadt und Agglomeration Luzern weit hinter sich. Nur in Alberswil (5,25 Prozent) und Reiden (2,99 Prozent) ist die Leerwohnungsziffer noch höher. Emmen spielt damit in einer Liga mit den Landgemeinden. Das ist erstaunlich, sind doch Wohnlagen in Zentrumsnähe gefragt und die Mieten in der Agglomeration oft etwas tiefer als mitten in der Stadt Luzern.

Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich bei der Statistik um eine Momentaufnahme handelt. Stichtag der Leerwohnungszählung ist jeweils der 1. Juni. Der Wohnungsbestand wird am letzten Tag des Jahres erhoben. Im Fall von Emmen bedeutet dies, dass eine neue Grossüberbauung in der Statistik noch gar nicht berücksichtigt ist: Im Verlauf dieses Herbstes können die Mieterinnen und Mieter in die 192 Wohnungen der Überbauung «4 Viertel» einziehen. Die Vermietung verlief eher harzig, wie unsere Zeitung berichtete. Im Juni war erst rund ein Viertel der Wohnungen vergeben.

Selbst Emmerinnen und Emmer wundern sich: Weshalb stehen so viele Wohnungen leer – und wo befinden sich die 200 freien 3-Zimmer-Wohnungen?

Viele Wohnungen sind wohl gar nicht auf dem Markt

Auf Anfrage erklärt die Gemeinde, die Wohnungen seien über ganz Emmen verteilt, vor allem in Gebieten, in denen Bauprojekte geplant werden. Viele Wohnungen dürften vor Abschluss der Vorhaben gar nicht mehr auf den Markt kommen. Bei vielen Leerständen handle es sich um Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser, die teilweise einem Generationenwechsel unterstehen und im Verkauf sind. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Zahl der Leerwohnungen in den nächsten Jahren stetig abnehmen wird.

In Emmen wird schon seit Jahren viel gebaut. Das führt zu einer «starken Migration innerhalb der Gemeinde». Das heisst, Emmerinnen und Emmer ziehen in die Neubauten, dadurch werden ältere Wohnungen frei.

Aus der hohen Zahl leerer Wohnungen könne man nicht schliessen, dass Emmen eine unattraktive Wohngemeinde sei, heisst es weiter. Das stetige Wachstum von rund einem Prozent über die vergangenen Jahre beweise das Gegenteil. «Emmen ist es gelungen, sich in den vergangenen Jahren von einem Industrieort zu einer attraktiven Arbeits- und Wohngemeinde zu wandeln.»