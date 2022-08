«Z'ämme ässe» Am Samstag wird im Emmer Mooshüsli wieder geschlemmt 4000 Personen werden zur dritten Ausgabe des Kulinarikfestivals «Z'ämme ässe» erwartet. Die Veranstalter wollen mit dem Anlass auch auf ein Problem der Quartiervereine aufmerksam machen.

Fünf Franken kostet eine Portion maximal. Damit kann man sich für fünfzehn Franken glatt einen Dreigänger zusammenstellen. Wer davon Gebrauch machen will, sollte am Samstag ins Freibad Mooshüsli in Emmen ans «Z'ämme ässe» gehen. Dort findet das Kulinarikfestival statt, an dem an 30 Ständen Gerichte aus der ganzen Welt angeboten werden.

Kein Gericht kostet mehr als fünf Franken. Bild: PD

Auch für sonstige Unterhaltung ist gesorgt. Neben den Ess- und Getränkeständen werden Musiker auf zwei Bühnen auftreten. Zudem gibt es ein Kunstatelier, Armbrustschiessen und eine Ludothek. Der Anlass wird von den neun Emmer Quartiervereinen organisiert und findet nach 2017 und 2019 zum dritten Mal statt.

«Es ist ein Anlass von Emmern für Emmer», erklärt Urs Bachmann vom Organisationskomitee. Er sei familienfreundlich, «fast wie ein Klassentreffen und sicher besser als Tinder», sagt er lachend. Erwartet werden um die 4000 Besucherinnen und Besucher, also eine ähnliche Grösse wie in den Ausgaben zuvor.

Auch Exotisches wird es am Anlass zu degustieren geben. Bild: PD

Gute Werbung für Quartiervereine

Urs Bachmann will mit dem Kulinarikfestival aber auch ein anderes Anliegen unter die Emmerinnen und Emmer bringen: Es werde immer schwieriger, genügend Leute für die Quartiervereine zu gewinnen. «Wir sind etwas überaltert», gibt er zu. Junge Familien und generell junges Blut würde den Vereinen guttun. «Wir wollen mit dem Anlass auch zeigen, dass die Quartiervereine interessante und tolle Arbeit für die Bevölkerung leisten, mit der man auch etwas erreichen kann», sagt Bachmann.

Die Vereine würden sich politisch, aber auch gesellschaftlich engagieren. So etwa beim Samichlausumzug oder bei Anliegen, welche die Schulen betreffen. Urs Bachmann fügt an, dass man mit dem Anlass auch das Potenzial des Mooshüslis aufzeige. Denn die Badi liege ausserhalb der Sommersaison brach.

Der Anlass findet im Mooshüsli statt. Bild: PD

70 Helferinnen und Helfer erwarten die Organisatoren am kommenden Samstag für den Aufbau, Betrieb und Abbau, die Betreiber der Essstände nicht eingerechnet. «Das braucht man für all die hungrigen Mäuler», sagt Bachmann. Bezahlen kann man am Anlass bar und neu auch mit Twint. Zudem gibt es ein Festzelt – falls es regnen sollte.