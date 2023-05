Zentralschweiz Dritter Luzerner Familientag zieht 2700 Personen an Der dritte Luzerner Familientag wurde am Sonntag durchgeführt. Mehr als die Hälfte der Tickets wurde an sozial benachteiligte Familien abgegeben. Der Termin für den nächsten Luzerner Familientag steht bereits fest.

Der dritte Luzerner Familientag habe für unvergessliche Erlebnisse bei den teilnehmenden Familien gesorgt, heisst es in einer Mitteilung der Stiftung Fokus Familie vom Montag. Am Sonntag haben 2700 Personen aus der ganzen Zentralschweiz den Weg in die Stadt Luzern gefunden und konnten kostenlos 25 Erlebnisse geniessen.

Die Fun Arena im Eiszentrum Luzern bereitete Freude. Bild: PD / Simon Müller

Der Familientag sei bereits im Vorfeld ausgebucht, das Interesse gross gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Aufgrund des wechselhaften Wetters am Nachmittag hätten die einzelnen Anbieter einen leichten Einbruch der Besucherzahlen verzeichnet.

Termin für nächstes Jahr bereits bekannt

60 Prozent der Tickets für den Familientag sind an registrierte, sozial benachteiligte Familien abgegeben worden – das Ziel der Stiftung, mindestens 50 Prozent der Eintritte auf diese Weise zu vergeben, sei somit mehr als erreicht worden.

Die Stiftung Fokus Familie dankt allen Partnern und den rund 100 ehrenamtlichen Helfenden für das grosse Engagement. Der Stiftungsrat ist überzeugt, dass das Angebot richtig und sehr willkommen ist. Das Datum für den vierten Luzerner Familientag steht denn auch schon fest: Er wird am 5. Mai 2024 durchgeführt werden. (mha)