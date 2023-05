Zentralschweiz Kiosk aufgebrochen und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs: Krimineller wurde in mehreren Kantonen gesucht – und nun verhaftet Ein 51-jähriger Mann wurde nach mehreren Straftaten in der Zentralschweiz festgenommen. Er hielt sich dabei illegal in der Schweiz auf.

Er war nicht nur in Luzern, Zug und Obwalden, sondern auch in Bern und dem Aargau aktiv: Die Luzerner Polizei nahm Anfang Jahr einen 51-jährigen Mann aus Georgien nach mehreren Straftaten fest. So hatte dieser unter anderem im September 2021 in Emmen einen Kiosk aufgebrochen und Zigaretten im Wert von über 18’000 Franken gestohlen. Dazu verübte er mehrere Einschleich- und Ladendiebstähle und entwendete mehreren Personen das Portemonnaie. In Geschäften stahl er derweil Lebensmittel, wobei er es vor allem auf alkoholische Getränke abgesehen hatte, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Doch damit nicht genug: Zugleich hat der 51-jährige Mann mehrfach gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen. Er fuhr trotz Führerausweisentzug mit einem Auto und verursachte im März 2022 einen Auffahrunfall. Daraufhin entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ebenfalls im März wurde er innerorts (Tempo 50) mit einer Geschwindigkeit von 88 km/h geblitzt.

Nun wurden die Ermittlungen gegen den Täter abgeschlossen. Festgenommen wurde er im Januar 2023 in Kriens, nachdem er aufgrund seiner Delikte in verschiedenen Kantonen zur Verhaftung ausgeschrieben worden war. Der Asylbewerber hielt sich illegal in der Schweiz auf und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Gesamtdeliktsbetrag beläuft sich auf über 30’000 Franken. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (lga)