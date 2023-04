Zentralschweizer Frühlingsmesse Ende April ist wieder Luga: Hunderte Aussteller und sieben Sonderschauen warten auf die Besuchenden Vom 28. April bis 7. Mai findet auf der Luzerner Allmend die Luga 2023 statt. Nebst den 450 Ausstellern und beliebten Klassikern gibt es sieben Sonderschauen sowie Besonderheiten im Rahmenprogramm.

Bereits zum 44. Mal lädt die Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga auf die Luzerner Allmend. Erstmals an der diesjährigen Luga anzutreffen sind bekannte Firmen wie die Diwisa Distillerie Willisau SA, die SSBL (Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben) oder Feines aus Luzern, heisst es an der Medienkonferenz vom Mittwochmorgen.

Ab dem 28. April verwandelt sich die Luzerner Allmend wieder zum Messeareal mit Lunapark. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. April 2022)

Die Besucherinnen und Besucher an der Luga 2023 können an den sieben Sonderschauen einmal mehr in besondere Welten abtauchen. Die diesjährigen Themen sind:

«Haus steht Kopf»

«Hello Spring»

« beef.ch »

» « Moviecars und Cosplay »

» « Faszination eRecycling »

» « Klima und Energie »

» «Jugend»

Auf dem Bauernhof können die Gäste unter anderem einen Texas-Langhorn-Ochsen oder eine Zwergzebu-Familie kennen lernen oder beim beliebten Säulirennen mitfiebern. (stg)

