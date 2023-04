Zentralschweizer Musikwettbewerb Jetzt heisst es üben, üben, üben: Als Preis winkt ein Soloauftritt mit einem Orchester Das Orchester Emmen organisiert dieses Jahr einen eigenen Musikwettbewerb. Zielgruppe sind junge Talente aus der Zentralschweiz.

Das Orchester Emmen. Bild: PD

Jung muss man sein, in der Zentralschweiz wohnen – und sehr gut musizieren können. Wenn auch noch starke Nerven dazukommen, könnte es klappen mit dem Hauptpreis eines wiederbelebten Wettbewerbs: Veranstaltet wird der Zentralschweizer Musikwettbewerb vom Orchester Emmen – zum dritten Mal, nach einer langen Pause. Die zwei früheren Wettbewerbe fanden 2005 und 2008 statt. Den nötigen Glamour wiederum verleiht der Veranstaltung das Lucerne Festival: Es hat das Patronat übernommen und unterstützt damit den Wettbewerb ideell.

Der Wettbewerb

Der Wettbewerb richtet sich an talentierte Laien sowie an Musikstudierende mit Jahrgang 1999 und jünger aus der Zentralschweiz. Die Studierenden dürfen noch keinen Masterabschluss haben. Laut Adrian de Souza, Vereinspräsident des Orchesters Emmen, haben sich insgesamt 36 Personen beworben. Sie alle haben ein Dossier samt Videoaufnahme eingereicht. Darauf zu sehen: eine maximal zehnminütige Darbietung klassischer Musik.

In mehreren Selektionsrunden werden von einer Jury (siehe unten) aus allen Teilnehmenden sechs Finalistinnen und Finalisten ausgewählt. Diese dürfen am Sonntag, 28. Januar, im «Le Théâtre» in Emmenbrücke zusammen mit dem Orchester Emmen unter der Leitung von Dieter Lange auftreten – als Solistinnen und Solisten, versteht sich.

Die Preise

Verteilt werden fünf Geldpreise zwischen 500 und 3000 Franken. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält zusätzlich die Einladung zu einem Solokonzert mit dem Orchester Emmen im Januar 2025. Verliehen wird ausserdem ein Publikumspreis. Hauptsponsorin ist die Kurt und Silvia Huser-Oesch Stiftung.

Die Jury

In der siebenköpfigen Jury sitzen ausschliesslich Musikerinnen und Musiker mit regionalem Bezug. Es sind der Klarinettist Dimitri Ashkenazy, die Violinistin Lisa Schatzman, der Trompeter Patrick Ottiger, der Dirigent Dieter Lange, der Paukist Iwan Jenny, der Pianist Jung Hu sowie die Sängerin Malin Hartelius.

Die Motivation

Tobias Lang bei seinem Gewinn 2008. Bild: Chris Iseli/«Luzerner Zeitung»

Warum aber lanciert ein ambitioniertes Laienensemble wie das Orchester Emmen einen solchen Wettbewerb? Präsident de Souza verweist auf die lange Tradition des Orchesters, mit jungen Solistinnen und Solisten zusammenzuarbeiten. «Unser Dirigent Dieter Lange engagiert sich ganz generell stark im Bereich Jugendförderung», sagt er. Und weiter: «Mit unserem Wettbewerb schliessen wir eine Lücke in der Musikwelt und positionieren uns in etwa zwischen dem Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und renommierten internationalen Wettbewerben für ausgebildete Künstlerinnen und Künstler.» Man verstehe sich als wichtiger Sprungbrett-Wettbewerb für junge Zentralschweizer Musikerinnen und Musiker.

Diesen Anspruch eingelöst hat der Musikwettbewerb zumindest mit Blick auf die früheren Ausgaben: Der Gewinner von 2008 zum Beispiel, der damals erst siebzehnjährige Tobias Lang, hat im Rahmen seiner weiteren Ausbildung sehr erfolgreich an diversen internationalen Concours teilgenommen und gehört heute zu den gefragtesten Posaunisten der Region.