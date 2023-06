Zeugen gesucht Brandstifter fackeln in Luzern reihenweise Güsel-Säcke ab und zünden Abfalleimer an In der Nacht auf Dienstag zogen Brandstifter durch die Stadt Luzern. Reihenweise zündeten sie Güselkübel und Abfallsäcke an.

Ein Schauplatz der Brandserie befand sich an der Hertensteinstrasse in Luzern. Bild: Luzerner Polizei

Der erste Alarm ging bei der Luzerner Polizei um 2.45 Uhr in der Nacht auf Dienstag ein: Gemeldet wurde ein brennender Kartonstapel sowie ein rauchender Abfalleimer an der Hertensteinstrasse. Eine Einsatzpatrouille der Polizei konnte den Brand rasch löschen – die Polizei musste aber schon bald wieder zu ähnlichen Brandherden eilen. Kurz nachdem das Feuer gelöscht war, stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Gebiet Museumsplatz, Löwenplatz, Zürichstrasse sowie in der Friedentalstrasse weitere Abfalleimer und Abfallsäcke brannten. Sämtliche Brände konnten mit Hilfe der Feuerwehr der Stadt Luzern gelöscht werden.

Der oder die Feuerteufel sind noch nicht ermittelt: Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Täterschaft blieb erfolglos. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeuginnen oder Zeugen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder verdächtige Aktivitäten in der Nähe beobachtet haben. Hinweise bitte direkt an Telefonnummer 041 248 81 17. (mme)