Stansstad Vielfältige Kunst – der Luzerner Hans Grob lädt in der Sust zur Spurensuche ein Der 68-jährige Künstler zeigt in der Sust in Stansstad einen Querschnitt durch sein Schaffen der vergangenen 25 Jahre. In seinen Werken sind die ursprünglich verwendeten Gegenstände kaum noch zu entdecken.

Vertrocknete Zitronen dienten als Idee für diese Skulpturen. Bild: Markus Zwyssig (Stansstad, 1. September 2021)

Ideen für seine Kunstwerke findet Hans Grob zuhauf in der Natur oder auch im Brockenhaus. Der Künstler geht mit offenen Augen durch die Welt. Altes Holz, ein zerdrücktes Blechfass aus der Maggia, Blütenblätter, halb ausgepresste Zitronen oder ausgetrocknete Melonenschnitze, Schallplatten, Bücher oder Bilder aus Zeitungen: Alles, was er sieht und spannend findet, nimmt er in die Hand, bearbeitet und verändert es oft bis zur Unkenntlichkeit. Der Künstler ist an ganz unterschiedliche Materialien interessiert, die er einem meist langen Arbeitsprozess unterzieht. Er durchtrennt, zersägt, bemalt und gibt den Gegenständen neue Strukturen, Farben und Formen. Gerne arbeitet er dabei mit Bitumen und Bienenwachs.

Vom ursprünglichen Material ist schliesslich in seiner Arbeit kaum noch etwas zu sehen. Manchmal lässt sich nur erahnen, um was es sich einst gehandelt hat. «Spuren» heisst denn auch seine Ausstellung, die am Freitagabend um 18 Uhr in der Sust am Dorfplatz in Stansstad eröffnet wird. Hans Grob zeigt einen Querschnitt durch sein vielfältiges künstlerisches Schaffen der vergangenen 25 Jahre.

Viele Skulpturen sind von der Natur inspiriert. So hat Hans Grob vorgefundene Blütenblätter vergrössert mit Drahtgeflecht und Gips nachgebildet und mit Bitumen bepinselt. Vertrocknete Melonenschnitze hat er ebenfalls mit Gips nachgebildet und mit Rostfarbe bearbeitet.

Die vertrockneten Melonenschnitze sind bei dieser Arbeit nur noch zu erahnen. Bild: Markus Zwyssig (Stansstad, 1. September 2021)

Eine Zeitlang hat Hans Grob viel geschreddert. Ein Exemplar des Buchs «Nathan der Weise» von Lessing respektive das, was in kleinsten Stückchen noch zurückgeblieben ist, wurde dabei in einem Einmachglas konserviert. «Ein Notvorrat, der eigentlich nichts nützt», so Grob. «Man kann das Buch ja nicht mehr lesen.» Geschreddert hat er auch Musiknoten von Schubert. Wie beim Buch gilt, die Noten kann man zwar nicht mehr lesen. Sie sind aber immer noch da.

Noch gut sichtbar ist hingegen der Kopf eines Schokoladehasen. Diesen hat der Künstler mit Schokolade ausgegossen und mit Blattsilber überzogen. Aber auch diese Arbeit wird sich ständig weiter verändern. «Ich kann nicht versprechen, was mit diesem Kopf alles passiert», sagt der Künstler.

Der Luzerner Künstler Hans Grob zeigt in der Ausstellung «Spuren» in der Sust in Stansstad einen Querschnitt durch sein Schaffen der vergangenen 25 Jahre. Bild: Markus Zwyssig (Stansstad, 1. September 2021)

Aus zwei Zeitungsbildern entsteht ein künstlerisch bearbeitetes neues Bild

Vielfach sind es ganze Serien, die Hans Grob anfertigt. Das Format 30 auf 30 Zentimeter interessiert ihn. Zahlreiche Bilder mit den unterschiedlichsten Materialien, Farben und Formen sind entstanden. Zu sehen ist auch eine Reihe von Bildern aus Zeitungen. Dabei ist bei ihm jeweils aus zwei Bildern ein neues Bild entstanden. Dazu bearbeitet er mit einem Lack eine Zeitungsseite, sodass auch das Bild auf der Rückseite sichtbar wird. Der Künstler fotografiert das Ganze, zieht sie auf Leinwand auf und bestreicht das Ganze mit Bienenwachs. «To be or not to be» heisst ein solches Bild, auf dem ein grosses Porträt von Shakespeare und gleichzeitig eine Kriegsszene zu sehen ist.

Hans Grob hat sich schon in jungen Jahren künstlerisch betätigt. Er studierte an der Uni Zürich Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie. Bis vor kurzem arbeitete er in einem Teilpensum als Gymnasiallehrer. Dadurch erhielt er den notwendigen Freiraum, um sich intensiv mit der Kunst zu beschäftigen. An der Kunsthochschule Luzern hat er verschiedene Kurse besucht. Er bezeichnet sich selbst als Autodidakt. «Ich bin kein Maler», sagt Hans Grob. «Ich liebe vielmehr das plastische Gestalten und arbeite mit unterschiedlichen Materialien.»