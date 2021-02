Stille Fasnacht 2021 Alle News zum Schmutzigen Donnerstag in der Zentralschweiz So ruhig war der offizielle Start in die fünfte Jahreszeit noch nie: Corona hat den Fasnächtlern dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die gesammelten Neuigkeiten zur abgesagten Fasnacht im Liveticker.

Das wichtigste in Kürze Die Fasnacht 2021 wurde von Veranstaltern und Behörden offiziell abgesagt.

Alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind dazu aufgefordert, unbedingt zuhause zu bleiben - getreu der Parole «Fasnacht 2021 – mer bliibed dehei».

Fasnachtsveranstaltungen sind verboten und die Vorschriften müssen eingehalten werden.

04:45 Uhr

Im Rahmen eines Spezialprogramms sendet das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 zum Teil live aus Luzern und Stans:

Die Livesendung sorgte im Vorfeld für Irritationen. «Wir wollen damit keinesfalls unnötig Leute anlocken», sagte Tele 1-Chefredaktor Matthias Oetterli auf Anfrage. Wie lange live gesendet werde, sei noch offen: «Je nachdem, werden es nur wenige Minuten sein. Es geht uns um die Symbolik. Wir wollen die Fasnacht würdigen.»



04:41 Uhr

Die Luzerner Fasnacht kann aufgrund des Coronavirus nicht in gewohnter Form stattfinden. Daran wurde die Bevölkerung in den vergangenen Tagen immer wieder klar und deutlich erinnert. Diverse Luzerner Fasnächtler, Politiker und Behördenmitglieder haben dazu aufgerufen, auf fasnächtliche Aktivitäten in Gruppen zu verzichten:



Die Polizei wird ab heute vermehrt auf Verstösse achten: Fasnächtler riskieren eine Busse, auch wenn sie allein, zu zweit oder bis zu fünft unterwegs sind.

04:35 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der «stillen» Fasnacht 2021! Kein Urknall, keine Fasnachtsumzüge und kein Treiben in den Gassen – so ruhig war der Auftakt in die fünfte Jahreszeit wohl noch nie. Dennoch halten wir Sie hier über alle Neuigkeiten zur wohl aussergewöhnlichsten Fasnacht aller Zeiten auf dem Laufenden.