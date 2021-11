Strafbefehl Covid-19-Verordnung: Drei Fehlbare werden gebüsst Maske nicht auf, eine verbotene Veranstaltung durchgeführt und zu viele Leute auf einem Haufen: Zwei dieser Verstösse ziehen je eine empfindliche Busse nach sich.

Mit drei Verstössen gegen die geltenden Verordnungen hinsichtlich Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hatte sich die Zuger Staatsanwaltschaft in jüngerer Zeit auseinanderzusetzen. Zwei davon ziehen empfindliche Bussen nach sich.

Die «harmloseste» der drei Widerhandlungen betrifft einen jungen Mann aus dem nahen Säuliamt, welcher an einem Abend des vergangenen März im Bahnhof Zug keine Maske getragen hat. Gemäss Strafbefehl hat der Mann eine Busse von 100 Franken zu zahlen. Etwas komplexer hingegen ist der Vorfall wenige Tage später am Postplatz, welcher die Enthüllung eines Kunstwerkes mit geladenen Gästen betrifft. Wie sich herausstellte, war diese Veranstaltung in dieser Form nicht genehmigt. Es ging um die Präsentation der Skulptur «Die Maske des Dante» des russischen Künstlers Vasily Klyukin. Es nahmen 14 Personen teil, was gegen die damals geltende Verordnung verstiess. Dem verantwortlichen Veranstalter dieser Vernissage werden eine Busse von 1500 Franken und Verfahrenskosten von 300 Franken auferlegt.

Zu viele an einem Tisch

Unweit davon erfolgte wenige Wochen später der letzte Verstoss dieser Strafbefehl-Trilogie: An einem Freitagabend des Mai bewirtete ein Restaurantinhaber knapp 30 Gäste im Aussenbereich. Davon sassen deren sieben gemeinsam an einem Tisch. Ausserdem hielten sich zwei weitere Gäste im Innenbereich des Lokals auf, wo sie bewirtet worden sein sollen. Als wäre das noch nicht genug, liess der Wirt gegen Mitternacht aus dem Inneren des Lokals durch die offene Tür Musik in einer Lautstärke laufen, welche – gemäss Strafbefehl – ausreichte, die Nachtruhe zu stören.

Der fehlbare Wirt muss wegen Verstosses gegen die damals geltende Covid-19-Verordnung sowie wegen Ruhestörung eine Busse von 1100 Franken plus Verfahrenskosten von 300 Franken zahlen.