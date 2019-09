Swiss Beer Award 2019: Das sind die besten Zentralschweizer Biere Am Donnerstag wurden insgesamt 117 Biere mit dem Swiss Beer Award Label ausgezeichnet. Dieses steht für hervorragende Braukunst. Solche gibt es in der Zentralschweiz en masse, wie die Liste der prämierten Biere verrät.

(lil) Am Donnerstag fand in Bern die Prämierungsveranstaltung des Swiss Beer Award statt. Dafür haben 71 Schweizer und Liechtensteiner Brauereien 389 Biere eingereicht, wie in einer Meldung von Swiss Beer Award zu lesen ist. Die Biere wurden in Kategorien eingeteilt und einerseits labortechnisch analysiert und andererseits in anonymisierter Form degustiert. Dabei spielten sowohl Optik, Aromatik, Geschmack, Konsistenz, Nachtrunk wie auch der Gesamteindruck eine Rolle.

Am 25. und 26. Juni 2019 haben 38 Bierexpertinnen und -experten rund 400 Biere sensorisch begutachtet und bewertet. (Bild: Swiss Beer Award)

Das Reglement schreibt vor, dass grundsätzlich höchstens das beste Drittel der bewerteten Biere ausgezeichnet werden. So konnten 117 Swiss Beer Award Label vergeben werden.

«Die mit dem Swiss Beer Award Label ausgezeichneten Biere sind sehr gute Vertreter des jeweiligen Bierstils und stehen für hervorragende Braukunst.»

Unter den Gewinnern finden sich auch einige Zentralschweizer Vertreter der Bierkunst: