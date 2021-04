Tag des Schweizer Bieres Wie gut kennen Sie die Zentralschweizer Bier-Landschaft? Klicken Sie sich durch unser Quiz und finden Sie heraus, ob Sie ein Bierkenner sind – oder ob diesbezüglich «Hopfen und Malz verloren» sind.

nächste Frage Bier-Quiz Das Quiz starten Beginnen wir mit etwas Einfachem. Um welche Brauerei handelt es sich hier? Brauwerkstatt Kriens, Kriens Brauerei Baar, Baar Brauerei Eichhof, Luzern Brauerei Getränke Lussi, Oberdorf Brauwerkstatt Kriens, Kriens Brauerei Baar, Baar Brauerei Eichhof, Luzern Brauerei Getränke Lussi, Oberdorf nächste Frage Wir befinden uns noch immer in der Aufwärmphase. Zu welchem internationalen Getränkeriesen gehört Eichhof? Anheuser Busch Carlsberg Heineken Coca Cola Anheuser Busch Carlsberg Heineken Coca Cola nächste Frage Jetzt wird es etwas schwieriger. Wir schauen uns ein Bier aus einer regionalen Kleinbrauerei an. Wo wurde dieses Bier gebraut? Sempach Baar Hochdorf Sursee Sempach Baar Hochdorf Sursee nächste Frage Auch im Kanton Nidwalden stehen regionale Biere hoch im Kurs. Wie heisst dieses Bier? Lagerbier Lanzenbrecher Lussi Bier Lanzbier Lagerbier Lanzenbrecher Lussi Bier Lanzbier nächste Frage Dieses Bier ist besonders. Was genau ist an diesem Bier «abgespaced»? Genau genommen nur die Etikette Es wurde von Studenten des Kompetenzzentrums Aerospace Biomedical Science and Technology der Hochschule Luzern gebraut Es wurde ins Weltall geflogen Gebraut mit Hefe aus dem Schwerelosigkeitssimulator der Hochschule Luzern Genau genommen nur die Etikette Es wurde von Studenten des Kompetenzzentrums Aerospace Biomedical Science and Technology der Hochschule Luzern gebraut Es wurde ins Weltall geflogen Gebraut mit Hefe aus dem Schwerelosigkeitssimulator der Hochschule Luzern nächste Frage Wir begeben uns aufs Land. Wo befindet sich diese Brauerei? Marbach Ebnet Entlebuch Schüpfheim Marbach Ebnet Entlebuch Schüpfheim nächste Frage Und nun in eine andere Ecke der Zentralschweiz. Wie heisst dieses im Kanton Uri gebraute Bier? Altdorfer Biär Stiär Biär Uristier Urnerbräu Altdorfer Biär Stiär Biär Uristier Urnerbräu nächste Frage Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Und wie heisst die Brauerei, für die dieser Lastwagen unterwegs war, heute? Brauerei Eichhof Brauerei Seetal Lozärner Bier Brauerei Luzern AG Brauerei Eichhof Brauerei Seetal Lozärner Bier Brauerei Luzern AG nächste Frage Biere kommen und gehen. Welches Bier wurde hier bis vor kurzen vertrieben? Baarer Bier Lozärner Bier Luzerner Bier Mons Bier Baarer Bier Lozärner Bier Luzerner Bier Mons Bier nächste Frage Probieren geht über Studieren. Wie heisst die neue auf Bier spezialisierte Bar in der Stadt Luzern? Bierliebe & Friends Montana Meyers Boca Grande Bierliebe & Friends Montana Meyers Boca Grande nächste Frage Bier von hier? Am vergangenen Zentralschweizer Jodlerfest in Horw wurde nicht Eichhof ausgeschenkt, sondern? Chopfab Luzerner Bier Baarer Bier Appenzeller Bier Chopfab Luzerner Bier Baarer Bier Appenzeller Bier nächste Frage Die Brauerei Franzen - ein Betrieb mit Seltenheitswert, der Inzwischen von der Brauerei Eisbock übernommen wurde. Wo entsteht das Bier der ehemaligen Ein-Frau-Brauerei? Hochdorf Sursee Baar Sempach Hochdorf Sursee Baar Sempach nächste Frage Klein aber fein. Wo produziert die Mikrobrauerei Bachweg Brewing? Zug Cham Menzingen Baar Zug Cham Menzingen Baar nächste Frage Die Kunst des Bierbrauens geht in unseren Breitengraden auf Mönche zurück. Wie heisst das trübe und naturbelassene Bier der Brauerei Eichhof? Urfrisch Bügelbräu Klosterbräu Braugold Urfrisch Bügelbräu Klosterbräu Braugold nächste Frage Jedem sein Bier. Auch die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) lässt Bier brauen. Wie heisst es? Lozärner Bier Anker Urbräu Löschwasser Lozärner Bier Anker Urbräu Löschwasser nächste Frage Ein Getränkehändler expandiert. Wie heisst das Bier, das der Nidwaldner Getränkehändler Lussi in Oberdorf brauen lässt? Migi Bräu Stanser Bier Lanzbier Schlüssel Bier Migi Bräu Stanser Bier Lanzbier Schlüssel Bier nächste Frage Eine weitere Mikrobrauerei. Wie heisst das Bier der Zuger Abi&Abi-Brauerei? Brewtower Baarer Bier Zuger Beer Chomer Bier Brewtower Baarer Bier Zuger Beer Chomer Bier nächste Frage Welches war zuerst? Welches Eichhof-Bier wird am längsten in der Zentralschweiz gebraut? Braugold Lager Klosterbräu Spiess Braugold Lager Klosterbräu Spiess nächste Frage Zurück in den Kanton Uri. Wo wird das Urner Stiär Biär gebraut? Seedorf Attinghausen Altdorf Schattdorf Seedorf Attinghausen Altdorf Schattdorf nächste Frage Da schieden sich die Geister. Für was setzte sich der Luzerner Verein Bieridee im Jahr 2008 ein? Gegen einen Stellenabbau in der Brauerei Eichhof Für die Gründung einer neuen Luzerner Brauerei Gegen die Verlagerung der Produktion von Luzern nach Kriens Gegen die Übernahme der Brauerei Eichhof durch Heineken Gegen einen Stellenabbau in der Brauerei Eichhof Für die Gründung einer neuen Luzerner Brauerei Gegen die Verlagerung der Produktion von Luzern nach Kriens Gegen die Übernahme der Brauerei Eichhof durch Heineken nächste Frage Luzerner vs. Lozärner Bier Welches «Luzerner» Bier wurde zuerst auf den Markt gebracht? Lozärner Bier wurde gar nie in Luzern gebraut und gilt deshalb nicht als «echtes» Luzerner Bier Lozärner Bier Beide Biere wurden zeitgleich lanciert Luzerner Bier Lozärner Bier wurde gar nie in Luzern gebraut und gilt deshalb nicht als «echtes» Luzerner Bier Lozärner Bier Beide Biere wurden zeitgleich lanciert Luzerner Bier nächste Frage Jedem sein Bier. Wo wird das «Rocks» gebraut? Hochdorf Sursee Sempach Willisau Hochdorf Sursee Sempach Willisau nächste Frage Auch im Kanton Obwalden wird fleissig gebraut. In ihrer Mikrobrauerei im Kanton Obwalden stellt Daniela Brokelmann seit 1995 ihr eigenes Bier her. Wie heisst es? Meisi Bräu Ponäly Eichi-Bier Loiwi Bräu Meisi Bräu Ponäly Eichi-Bier Loiwi Bräu nächste Frage Neues Bier in neuen Flaschen. Im Herbst 2018 kam dieses Bier auf den Markt. Woher kommt es? Alpnach Malters Horw Kriens Alpnach Malters Horw Kriens nächste Frage Prost für die Abwasserreinigung: CVP-Nationalrat und Braumeister Alois Gmür musste wegen der Coronakrise 20'000 Liter Bier wegschütten. Wie heisst die Brauerei des Schwyzer Politikers Alois Gmür? Rigi Bier Brauerei Rosengarten Einsiedler Bier Brauerei Saubanner Rigi Bier Brauerei Rosengarten Einsiedler Bier Brauerei Saubanner nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen.

Bier gehört in der Schweiz zu den beliebtesten Getränken. Entsprechend gross ist die Vielfalt an regionalen Spezialitäten und geschmacklichen Varianten, die in landesweit über 800 Braustätten hergestellt werden. Hopfen, Malz, ein wenig Hefe und frisches Wasser – mehr braucht es nicht für das erfrischende Gebräu.

Bier sei viel mehr als eine Stange, betonten die Veranstalter zum Tag des Schweizer Bieres – den Aktionstag gibt es seit 2012. «Bier ist Emotion und Kultur, Vielfalt und Überraschung, Kreativität und Pioniergeist», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung. Entsprechend stolz präsentierte sich die Bierwerbung in der Vergangenheit:

14 Bilder 14 Bilder Trinkt Schweizer Bier: Ein Plakat aus den 1920-er Jahren. (Bild: SBV)

Das haben wir uns zu Herzen genommen. In unserem Archiv haben wir Bilder von 25 regionalen Bieren und Brauereien herausgesucht und uns je eine Frage dazu ausgedacht. Viel Vergnügen!

So funktioniert's

Klicken Sie auf den Pfeil im blauen Feld, um das Quiz zu starten.

Das Quiz besteht aus 25 Bildern und Fragen.

Pro Frage gibt es nur eine korrekte Lösung.

Für jede korrekte Lösung erhalten Sie 5 Punkte.

Die Maximalpunktzahl beträgt 125 Punkte.

Noch zwei Tipps