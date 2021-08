Tourismus Mehr Logiernächte als im Vorjahr, tiefer als zu Vor-Corona-Zeiten – so entwickelten sich die Logiernächte in der Zentralschweiz Herr und Frau Schweizer machen Ferien im eigenen Land. Davon profitiert im ersten Halbjahr auch die Tourismusregion Luzern/Vierwaldstättersee. Die ausländischen Gäste bleiben aber weiterhin oftmals aus. Doch nicht alle Zentralschweizer Kantone verzeichnen gleich hohe Einbussen.

In den meisten Regionen – etwa hier in Luzern – nahm die Anzahl der touristischen Beherbergungen im ersten Halbjahr wieder zu. Bild: Keystone

Auf den ersten Blick ist es ein wahres Wunderwachstum: Gegenüber April 2020 stiegen die touristischen Beherbergungen in der Schweizer Hotellerie im April dieses Jahres um satte 801 Prozent. Doch es gab nirgends grossen Dichtestress. Der Vergleichsmonat ist jener mit den schärfsten Coronaeinschränkungen. «Bleiben sie Zuhause» statt Ferien.

Insgesamt kann der Tourismus ein bisschen aufatmen: Im ersten Halbjahr 2021 stiegen die Logiernächte in der Schweizer Hotellerie um 14,3 Prozent. Das bedeutet insgesamt 11,4 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilt.

Es ist aber wie schon angedeutet ein Plus mit vielen «aber». Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 ist es etwa ein satter Rückgang um 39,4 Prozent. Zwar nahm die inländische Nachfrage deutlich zu (+ 3,3 Millionen Logiernächte), dagegen blieben die ausländische Gäste vielerorts immer noch grösstenteils weg (- 1,8 Millionen Logiernächte). Am deutlichsten zeigt sich dieser Einbruch in den Monaten Januar und Februar, da war 2020 Reisen noch grösstenteils möglich. In diesem Jahr kamen in diesen beiden Monaten jeweils 79 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland.

Wachstum ist mit einem «Aber» zu betrachten

10 der 13 Schweizer Tourismusregionen konnten laut BFS bei den Logiernächten gegenüber dem Vorjahr zulegen. Markant war der Wachstum im Tessin (+172,5 Prozent). Dieser Kanton konnte sogar gegenüber 2019, also dem Vor-Corona-Jahr, ein Wachstum ausweisen.

Die Region Luzern / Vierwaldstättersee verbuchte 2021 ebenfalls eine deutlich höhere Logiernächtezahl (+33,7 Prozent) als im Vorjahr. Dennoch bleibt zu betonen, dass im Vergleich zum Jahr 2019 die Logiernächte in dieser Region noch immer sehr tief sind. Während es im 2019 noch 1'800'067 Logiernächte waren, sind es im Jahr 2021 um rund 40 Prozent weniger.

Logiernächte in der Tourismusregion Luzern/Vierwaldstättersee 2019 2020 2021 Veränderung 2019/2021 1 800 067 810 622 1 083 653 - 40 %

Betrachtet man die gesamte Zentralschweiz, so lässt sich erkennen, dass es noch immer kein Kanton zum Vor-Corona-Niveau zurück geschafft hat:

Im Kanton Luzern etwa liegen die Zahlen der Logiernächte 2021 noch immer knapp um die Hälfte unter dem Niveau von 2019, also vor Corona. Im Kanton Obwalden sieht es ähnlich aus (-54,4 Prozent). Auch im Kanton Nidwalden sind die Zahlen weit entfernt von jenen im 2019 (-31,8 Prozent). Im Kanton Zug hat es im Jahr 2021 bisher knapp 50 Prozent weniger Logiernächte gegeben, als noch zu Vor-Corona-Zeiten (132'234).

Logiernächte in der Zentralschweiz 1. Halbjahr 2019-2021 2019 2020 2021 LU 986'095 391'979 497'191 SZ 270'389 142'556 251'314 OW 329'217 145'288 150'155 UR 133'591 96'246 126'755 NW 148'246 64'481 101'097 ZG 132'234 59'911 65'797

Im Kanton Schwyz hingegen wurden im 2021 (251'314) lediglich rund sieben Prozent weniger Logiernächte im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichnet. Und Im Kanton Uri waren es gar nur knapp fünf Prozent weniger Übernachtungen als noch vor Corona.

(mg/stg)