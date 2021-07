Unwetter Gestresste Verkehrskadetten und verzweifelte Ladenbesitzer: Das Gewitter bringt Chaos mit sich Das Unwetter am Sonntagmittag war kurz, aber heftig: es sorgte für Überschwemmungen, gesperrte Strassen und löste Murgänge aus.

Überlaufene Keller, Strassen, die Bächen glichen, Murgänge und Hagelkornmassen, die noch Stunden nach dem Niederschlag wie Schnee neben Hauswänden liegen blieben. Am Sonntag ist erneut ein Unwetter über die Zentralschweiz gefegt, mehrere Regionen versanken im Chaos.

Die Strassen sind überflutet, die Hagelkörner bleiben wie Schneemassen liegen. Patrick Hürlimann (Root, 25. Juli 2021)

Am stärksten betroffen waren im Kanton Luzern die Gemeinden Werthenstein, Wolhusen, Ruswil, Neuenkirch, aber auch Rontaler Gemeinden wie Ebikon, Buchrain, Dierikon, Root und Gisikon sowie die Stadt Luzern. Dies berichtete am Sonntagnachmittag die Luzerner Polizei. Bei ihr sind allein zwischen 12 und 15 Uhr über 210 Ereignismeldungen eingegangen. Verletzte wurden keine gemeldet.

Nerven liegen im Strassenverkehr blank

Ein Augenschein in Root. Gegen 16.30 Uhr läuft ein Mann um die 30 mit zügigen Schritten die Hauptstrasse entlang. An sein rechtes Ohr hält er sein Smartphone gedrückt. «Ich muss jetzt schauen, wie der Keller zu Hause aussieht», sagt er leicht gestresst ins Telefon. Während er sich erst noch auf den Heimweg macht, stehen andere Leute mit dem Schlauch in der Hand auf ihrem Vorplatz und versuchen, so den Dreck wegzuspritzen. Wiederum eine andere Familie ist dran, den Hauseingang von der Hagelkornmasse zu befreien. Dazu nehmen sie grosse weisse Eimer zu Hilfe.

Im und vor dem Dorf sind auch immer wieder Feuerwehr- und Polizeiautos zu sehen. Polizisten und Verkehrskadetten blockieren Strassenabschnitte, weil die Zufahrt ins Zentrum «wegen grossen Wassermengen und Geröll» gesperrt ist. Nicht alle wollen das akzeptieren. Ein älterer Autofahrer etwa weigert sich zunächst, kehrtzumachen und will auf der Gegenfahrbahn vorbei am Verkehrskadetten. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, laute Wortfetzen fliegen durch die Luft. «Wenn Sie jetzt nicht sofort umkehren, rufe ich die Polizei!», schreit der Beamte und fängt an, runterzuzählen. «Drei... zwei... » Es nützt.

Nicht nur im Strassenverkehr liegen die Nerven blank. Die Inhaberin des Möbelgeschäfts Lavaline versucht verzweifelt, das Wasser aus dem Geschäft zu fegen. Seit zweieinhalb Stunden sei sie schon dran. «Der Pegel steigt ständig wieder, wir wissen nicht, woher das Wasser kommt», sagt sie. In Mitleidschaft gezogen wurden über ein Dutzend Stühle, deren Holzbeine durchnässt sind. «Die werden wir wegwerfen müssen», bedauert die Inhaberin. Ebenso mehrere Kisten voller Spanplatten, die im Lager eingestellt waren. Den Schaden beziffern kann sie noch nicht, sie schätzt ihn aber auf 10'000 bis 15'000 Franken.

Mit Hochdruck an den Aufräumarbeiten

Wenige Meter daneben befindet sich das Restaurant Fulmine. Hier herrscht ein etwas anderer Vollbetrieb als üblicherweise sonntags. Gäste sind keine mehr da, dafür eine Reinigungsfirma, die das Wasser aus dem Restaurant bereits herausgepumpt hat und sich jetzt um den Vorplatz kümmert. Da, wo normalerweise ein Kiesplatz mit Esstischen ist, ist jetzt nichts als Schlamm und Wasserlachen. Um den Schaden – wo es geht – möglichst klein zu halten, wird später noch eine Trocknungsfirma vorbeikommen und sich um die Wände kümmern. «Das Restaurant so zu sehen, tut schon weh», sagt Geschäftsführer Ökkes Turunc.

«Doch am wichtigsten ist, dass niemandem etwas passiert ist.»

Der Vorplatz beim Fulmine-Restaurant ist voller Schlamm. Patrick Hürlimann (Root, 25. Juli 2021)

Der Appetit scheint auch vielen Kundinnen und Kunden trotz allem nicht vergangen zu sein. Turunc erzählt, dass kurz nach dem Unwetter schon viele Leute angerufen hätten und wissen wollten, ob Fulmine das Essen liefern könne. «Da musste ich allen sagen: Heute läuft gar nichts mehr.» Er hat nämlich noch genügend Baustellen, um die er sich kümmern muss. Kurzzeitig ist nämlich auch noch der Strom ausgefallen, die mit Essen gefüllten Gefrierschränke ausgestiegen. «Je nach dem, wie wir bis heute Abend die Situation in den Griff bekommen, werden wir bereits am Montag wieder öffnen», so Turunc.

Geparkte Autos im Fluss gelandet

Besonders heftig getobt hat das Unwetter in Wolhusen. Der Bahnhofplatz ist komplett überschwemmt, beim Hotel Bad Wolhusen haben die Wassermengen sogar parkierte Autos in die Kleine Emme gespült. Feuerwehrkommandant Stefan Koch fasst die Lage in der Entlebucher Gemeinde gegenüber «PilatusToday» so zusammen: «Diverse Seitenbäche sind verstopft und überlaufen, Keller und Garagen überschwemmt, Häuser verschüttet und Murgänge sind niedergegangen.»

Das Gewitter erreichte kurz nach 12.30 Uhr auch den Kanton Zug und brachte Hagelschauer mit sich. Innert kurzer Zeit standen laut Polizeiangaben in den Gemeinden Risch, Zug, Walchwil, Unterägeri und Oberägeri etliche Keller, Tiefgaragen und Strassen unter Wasser. In Oberägeri musste im Betagtenzentrum Breiten zudem ein ganzes Stockwerk evakuiert werden - die Bewohnerinnen und Bewohner konnten jedoch in andere freistehende Zimmer umziehen.

So sah es nach der Überschwemmung beim Bahnhof in Wolhusen aus. Patrick Hürlimann (Wolhusen, 25. Juli 2021)

Viele Meldungen gingen am Sonntag auch bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz ein – zwischen 12.30 bis 17.45 Uhr waren es über 300. Die meisten Notrufe betrafen Wassereinbrüche in Gebäude und überflutete sowie gesperrte Strassen. Besonders die Ortschaften Küssnacht, Immensee, Einsiedeln, Galgenen, Siebnen, Buttikon, Schübelbach und Reichenburg waren betroffen. In den anderen Urkantonen blieb es verhältnismässig ruhig.