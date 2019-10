11 Aussteller an Viehschau Haldi Am vergangenen Samstag, 28. September, fand in Haldi nach einem Jahr Pause wieder eine Viehschau statt.

Die Miss Haldi 2019 wird den Zuschauern präsentiert. (Bild: PD)

(jb)

Gemäss dem Motto «The show must go on» organisierten die Haldiberger-Viehzüchter nach einem Jahr Unterbruch wiederum eine gelungene Herbstviehschau. Dem OK unter der Leitung von Alois Arnold-Fassbind gelang es, mit einigen Anpassungen im Programm neue Akzente zu setzen.

Bei optimalem Schauwetter verfolgten zahlreiche Besucher die Arbeit der beiden Richter Toni Kempf, Attinghausen und Robi Gisler, Altdorf. Gegen Eros-Elli war am Samstag auf dem Haldi kein Kraut gewachsen. Die sehr harmonische Kuh überzeugte in allen Teilen. Richter Robi Gisler erwähnte in seinem Kommentar besonders den enormen Rahmen und das sehr gut aufgehängte Euter.

Qualität der Haldiberger Kühe und Rinder überzeugt

Die beiden Richter zeigten sich beeindruckt von der Qualität der Tiere der verschiedenen Abteilungen. «Gemessen an der Grösse der Viehzuchtgenossenschaft Haldi ist die Qualität der Kühe und Rinder wirklich sehr gut. Zudem bin ich beeindruckt von der ruhigen Präsentation der Tiere im Ring», merkte Richter Toni Kempf an. Hanssepp Gisler-Walker holte mit seinen Tieren auch noch den Schöneutertitel der jüngeren Kühe sowie den Sieg im neu eingeführten Mutter-Tochter Wettbewerb. Den Schöneutertitel der jüngeren Kühe holte er mit Kriksus-Kira. Dank ihrem sehr hoch und breit aufgehängten Nacheuter und einer überragenden Eutertiefe setzte sie sich klar durch. Beim Mutter-Tochter Wettbewerb siegte die Miss Haldi Eros-Elli mit ihrer Tochter Silverstone-Sunday. Die Gruppe überzeugte mit ihrer Harmonie verbunden mit viel Breite und einer enormen Kapazität. Dieser erstmals durchgeführte Wettbewerb hat sich bewährt, waren doch mehrere hervorragende Mutter-Tochtergruppen zu bewundern.

Den Schöneutertitel der älteren Kühe holte Fantastic-Fanny von Alois Bissig-Stadler. Sie überzeugte mit ihrem hoch und sehr breit aufgehängten Euter sowie mit den sehr gut gestellten und verteilten Zitzen. Rinderchampion wurde Genoxboy-Gwendy von Karl Gisler-Arnold. Gwendy überzeugte durch ihre Harmonie und Ausgeglichenheit sowie mit einer sehr guten oberen Linie und ihrem breiten und optimal geneigten Becken.

Neuerungen bewähren sich

Neue Ideen mit Bewährtem zu vermischen war eines der Ziele des Organisationskomitees für die diesjährige Herbstviehschau. Neben dem Mutter-Tochter Wettbewerb konnten die 11 Aussteller erstmals maximal 10 Tiere pro Betrieb aufführen und diese wurden pro Aussteller an der Latte als Gruppe und somit als «Betriebsschaufenster» präsentiert. Durch die Beschränkung der Tiere pro Betrieb reduzierte sich die Zahl der aufgeführten Tiere zwar leicht, dafür konnten die 11 Abteilungen erstmals alle im Ring rangiert werden. Die Rangierung der Abteilungen konnte dank der speditiven Arbeit der beiden Richter problemlos vor dem Mittagessen abgeschlossen werden.

Nicht mehr von der Viehschau auf dem Haldi wegzudenken ist der Haldiberger Alpkäse- und Hofprodukte Markt. Dabei zeigen die Haldiberger Bauern, dass sie nicht nur hervorragende Tiere züchten, sondern deren Produkte auch zu hochwertigen Produkten weiterverarbeiten.