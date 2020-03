1,1 Millionen Franken für die Wirtschaft: Diese Sofortmassnahmen trifft der Kanton Uri Der Kanton Uri hat Sofortmassnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus beschlossen. Der Regierungsrat stützt die Wirtschaft mit 1,1 Millionen Franken.

Der Urner Landammann Roger Nager appelliert an die Eigenverantwortung der Einwohner. Bild: Florian Arnold

Im Altdorfer Landratssaal trat am Dienstag der Gesamtregierungsrat vor die Medien. «Die Lage in Uri ist stabil und zurzeit überschaubar», stellte Landammann Roger Nager. «Die Versorgung mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs ist sichergestellt. Damit dies so bleibt, appellieren wir an die Eigenverantwortung der Einwohner. Unser oberstes Ziel muss es sein, die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen.»

Der Regierungsrat hat 1,1 Millionen Franken aus dem kantonalen Wirtschaftsförderungsfonds zur Stützung der Wirtschaft gesprochen. Die Details der Regelung wird der Regierungsrat auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion beschliessen.

Infoline im Kanton Uri

Der Regierungsrat hat den Kantonalen Führungsstab offiziell eingesetzt. Der Kantonale Führungsstab hat eine Infolinie unter Telefon +41 41 875 2463 eingerichtet. Unter dieser Nummer werden von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr Fragen und Meldungen entgegengenommen.

Wie die Standeskanzlei in einer Mitteilung schreibt, werden die Kontrollen im Schwerverkehrskontrollzentrum auf ein Minimum zurückgefahren. Der Verkehr auf der Nord-Süd-Achse wird intensiver überwacht.

Weil kein Präsenzunterricht an den Schulen stattfinden darf, wurde am Montag an den Urner Schulen auf Fernunterricht umgestellt. Dieser sei gut angelaufen, heisst es weiter. Gleichzeitig stellen die Gemeinden ein Betreuungsangebot sicher. Kindertagesstätten sind im Bedarfsfall ebenfalls ganztags anzubieten. Grössere Personenansammlungen sind auf dem gesamten Kantonsgebiet zu vermeiden und die Abstandsvorschriften sind einzuhalten. Besonders gefährdete Personen sollen zu Hause bleiben. Entschädigungen an die Arbeitnehmenden werden im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigungen oder der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet. Zuständig ist das Amt für Arbeit und Migration

Anlaufstelle für freiwillige Hilfseinsätze im Kanton Uri

Die Koordination für freiwillige Hilfseinsätze (wie z.B. Einkäufe erledigen oder andere wichtige Besorgungen) bei Personen, die Unterstützung benötigen, übernimmt der Kantonalverband Uri des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Freiwillige Helferinnen und Helfer und auch Personen, die Unterstützung benötigen, können sich beim SRK Kantonalverband Uri melden.